Iturbe, un campeón olímpico que juega en 1ªRFEF y que fue "portero gordito": "Seguramente dejaría el fútbol antes de ir al Real Madrid"

Estamos inmersos ya en semanas de parón de selecciones, tanto absolutas como de los combinados sub21. Y este martes en Deportes COPE en La Tarde con José Luis Corrochano hemos ido hasta la concentración de la selección española para hablar con el guardameta internacional del Atlético de Madrid Alejandro Iturbe.

Iturbe, que juega en el filial del conjunto rojiblanco en 1ª RFEF, fue campeón olímpico el pasado verano en París y reconoció en los micrófonos de COPE que ese torneo "me ha marcado mucho": "Fue inolvidable aquel día, desde por la mañana. Poder enseñar a mi afición una medalla de oro olímpica fue inolvidable".

Iturbe es el único campeón olímpico que juega en la Primera Federación. Apuntó que lleva desde los seis años en el Atlético de Madrid, y ahora tiene 21: "Desde que nací tengo el traje del Atleti. Era un portero gordito de pequeño".

Señala a su abuelo como el 'causante' de que él sea ahora rojiblanco. Confirmó que es socio del equipo colchonero y confesó que estuvo en la presentación de Fernardo Torres en su vuelta en el estadio Vicente Calderón.

"Me hice portero por el abuelo por parte de madre que falleció tres meses antes de que yo naciera. Cuando me hicieron las pruebas me salió del alma y dije que quería ser portero", indicó.

Iturbe ya ha entrenado con la primera plantilla del Atlético de Madrid, pero no olvidará nunca que su primera sesión fue 14 años: "Estaba en casa un domingo me despertaron y me dijeron que fuera muy rápido. Estaba muy nervioso".

La pasada semana fue muy complicada para los rojiblancos tras las derrotas en Liga ante el Getafe y el Barcelona y la eliminación europea ante el Real Madrid. Iturbe no ocultó que fue una "semana dura", pero "esto es el Atleti y saldremos de esta como siempre".

En cuanto al polémico penalti de Julián Álvarez, el joven portero español desveló que no ha vuelto a ver la tanda de penaltis: "Me duele".

Uno de los nombres propios en este parón de selecciones es el del defensa del Bournemouth Dean Huijsen después de que recibiera la llamada del seleccionador absoluto Luis de la Fuente tras la baja por lesión de Iñigo Martínez.

"Es un fenómeno, desde el primer día me sorprendió por cómo juega con las dos piernas. Parece delgadito, pero va muy bien al choque. Lo bueno es que es joven y tendremos central para muchos años", valoró Iturbe sobre un jugador con el que ha compartido vestuario.

Iturbe tuvo ofertas para ir a jugar a Arabia Saudí, con una gran diferencia económica con lo que gana ahora mismo en el Atlético, pero "estaba comprometido con el club y pensaba que no era el momento. Había hablado antes con Fernando Torres -su entrenador - antes y quería estar aquí".

Reconoció que su sueño es jugar en el primer equipo, pero "Oblak se ha ganado el derecho a estar el tiempo que él quiera".

Cuestionado por las palabras de su amigo Carlos Martín sobre su intención de dejar el fútbol antes de ir al Real Madrid, Iturbe sigue la misma idea y confesó que "seguramente" haría lo mismo.

