Isi Palazón revela sus problemas de salud mental: "Pensé que iba a tener un infarto y morir"

La importancia de la salud mental ha llegado al mundo del fútbol. El tema ha dejado de ser tabu y son cada vez más los jugadores que dejan a un lado las reticencias y hablan sin reparo de una situación que afecta a su rendimiento dentro del campo. El último en hacerlo ha sido el rayista Isi Palazón quien ha reconocido que está en tratamiento y que lo ha pasado mal en los últimos tiempos por 'culpa' de su cabeza.

El murciano pasó de sonar para ir a la Selección Española a una depresión que le ha tenido en jaque y de la que aún no ha conseguido salir. Así lo expresó en el programa Vaya Vaina: "El año pasado de la presión que tuve, porque quizás fue el boom en mi carrera, pero pasé un verano raro. En la despedida de Pozo en Ibiza. No me sentía yo mismo ni feliz. Estaba cansado, me dolía la cabeza... Pensé que iba a tener un infarto e iba a morir. Cosas que nunca me habían pasado. Después fue la boda y se lo dije a mis compañeros allí. Lo mejor que hice fue contárselo a mi familia, a mis compañeros y contactar con un profesional. Es la mejor decisión que tomé".

Una de las causas de estos problemas son los 'haters'. Gente que aprovecha el anonimato de las redes sociales y que no es consciente del año que puede provocar: "Hay gente que a lo mejor no sabe que afectan muchas cosas. Por eso no me gusta comparar temporadas. La pasada marqué muchos goles y esta no tanto y a lo mejor por redes sociales... ¿Pero tú sabes los problemas que puede estar pasando cualquier futbolista para que por redes puedas poner lo que quieres? Son momentos que como futbolistas son muy difíciles".

Pone como ejemplo un duro momento vivido a causa del problema de salud mental que padece: "El día del Villarreal tuve que pedir el cambio porque me sentía fatal, no podía respirar dentro del campo y pedí el cambio al míster. Estaba en el vestuario, me preguntaban qué me pasaba y no contestaba a la gente. Me fui, vi a mi familia y a mi novia y se lo dije a todos. Mi madre y mi pareja no lo notaban, pero ahora estoy mejor. El vestuario en este sentido ha sido fundamental".