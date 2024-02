Isaac Fouto, contra Xavi por sus críticas arbitrales: "Si pagara por el 'Caso Negreira'..."

Xavi volvió a ser protagonista este fin de semana por volver a quejarse de las actuaciones arbitrales contra el equipo. El entrenador blaugrana, que hace una semana comunicó que se marchará del banquillo cuando acabe la temporada, afirmó que están pagando “lo del 'caso Negreira'”. Xavi hizo esta afirmación después de la polémica expulsión a Vitor Roque en la victoria ante el Alavés. El delantero brasileño, que marcó el tercer gol del Barcelona, fue expulsado en el minuto 72 por doble tarjeta amarilla, la segunda, muy protestada por Xavi y todo el equipo azulgrana. El técnico expuso en rueda de prensa que es lo que siente y prometió que “nunca más” hablará sobre los árbitros.

Ya en la rueda de prensa del viernes hizo unas duras declaraciones contra los árbitros, afirmando que "los árbitros van condicionados" por las críticas de Real Madrid Televisión, algo que, en su opinión, "adultera un poco la competición. Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir", afirmó.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Xavi declaró que comparte "al cien por cien" las palabras de Laporta, que este viernes en una entrevista a RAC1 calificó de "vergüenza" los vídeos que esta temporada está emitiendo Real Madrid Televisión sobre el colectivo arbitral. "Me sorprende que admitamos eso. Adultera la competición por completo. Condicionan al máximo, lo ve un ciego. Estoy con el 'Cholo' Simeone, no somos tontos", añadió.

La dura respuesta de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respondió con brevedad pero con dureza las declaraciones de Xavi Hernández, que aseguró que LaLiga "está adulterada por completo" y que "lo ve un ciego", asegurando que el entrenador del Barcelona baja "a un nivel que no es para profesionales".

"Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales", dijo Ancelotti cuando fue preguntado por la frase de Xavi del viernes.

Las críticas de Paco González y Juanma Castaño

Estas declaraciones de Xavi el fin de semana hicieron que Paco González, director de Tiempo de Juego, y Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, criticaran duramente al entrenador azulgrana.

El director de Tiempo de Juego se mostró tajante con las quejas de Xavi.





Paco dijo que "Vive pendiente de las críticas. Está todo el día llorando, es insorportable. No sé quién ha dicho antes que cada vez Xavi está peor en rueda de prensa y tenía toda la razón del mundo. Y esto de que Xavi está diciendo que LaLiga está adulterada, que lo dijo en la previa; y ahora lo de que están pagando el caso Negreira...No son simples quejas. En realidad, de lo que habla es de la intencionalidad de los árbitros en sus errores. El CTA podría presentar una petición de sanción tranquilamente, pero no quiere líos de estos con el Real Madrid y el Barcelona".

Por su parte, Juanma mostró su sorpresa en Tiempo de Juego por las palabras de Xavi tras el partido ante el Alavés: "Estoy flipando con las ruedas de prensa de Xavi. Creo que tiene que tomar la decisión de dejar de hablar de su futuro y de su decisión, porque cada vez que habla lo empeora más. Tengo la teoría de que el primer día estuvo bien, el segundo estuvo bien y ayer estuvo rematadamente mal. Se está metiendo en un charco del que ya no puede salir e incluso se está enfrentando con compañeros como Ancelotti".

Isaac Fouto avisa a Xavi Hernández

Isaac Fouto se mostró muy molesto contra Xavi por sus palabras contra los árbitros y las acusaciones de que la Liga está "adulterada": "El Barça no está pagando por el Caso Negreira porque si lo hiciera, que un club pague a una empresa de un directivo del CTA, es sanción muy grave y sería un descenso administrativo. Solo por pagar, sería la sanción. Ya a ver lo que dice la UEFA porque está esperando una sentencia para actuar. Y además, con estos árbitros, el Barcelona ganó una Liga el año pasado. Y el Real Madrid es líder de la Liga y ganó una Copa el año pasado".