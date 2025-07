La ironía de David Sánchez con la despedida del Real Madrid de Lucas Vázquez: "Son una piña"

Hoy el madridismo ha sido testigo de la despedida de Lucas Vázquez. El jugador gallego ha dicho adiós al Real Madrid después de diez años en los que ha conseguido 23 títulos entre los que destacan 5 Champions. En el comienzo de su discurso, el ex futbolista merengue quiso empezar dándole gracias a esa afición que tanto cariño que le ha dado durante todo este tiempo: "Gracias por vuestro cariño constante, por vuestro respeto, por cada aplauso, cada ovación, cada gesto de apoyo. Me habéis acompañado en cada paso y me habéis hecho sentir parte de algo eterno. Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid nunca le diré adiós"

Real Madrid CF Lucas Vázquez posa con Florentino Pérez durante el acto de este jueves.

También aseguró que se marchaba con la conciencia tranquila después de haberse dejado todo sobre el césped con la camiseta del Real Madrid: "Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid".

En el acto de despedida celebrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas estuvieron presentes el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la junta directiva, el Presidente de Honor "Pirri" y toda la familia del jugador. Además de todas estas personas, también estuvieron Kylian Mbappé y Lunin, dos jugadores de la primera plantilla que interrumpieron sus vacaciones para estar con Lucas Vázquez.

Real Madrid CF Mbappé y Lunin han acudido a despedir a Lucas Vázquez tras su adiós al Real Madrid.

la ironía de david sánchez

Sobre la presencia del delantero francés y el portero ucraniano, David Sánchez, habitual tertuliano en El Partidazo de Cope, puso un mensaje en su perfil de X a modo de broma. El periodista catalán no se podía creer que solo fuesen dos jugadores del Real Madrid para despedir a un compañero que ha dejado huella en la casa blanca. "Solo Mbappé y Lunin en la despedida de Lucas ???? . Son una piña". expresó David en el tweet.