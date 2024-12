Íñigo Pérez evita hablar de James Rodríguez en los minutos previos al partido contra el Real Madrid

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, evitó hablar sobre la ausencia del colombiano James Rodríguez en el partido de este sábado frente al Real Madrid y, con un mensaje enigmático, dijo "no poder dar explicaciones" ni hablar sobre el asunto.

La ausencia de James es la principal novedad en la convocatoria del Rayo Vallecano. La víspera del partido, el técnico navarro no aludió a percance físico alguno del futbolista colombiano, que completó toda la semana de entrenamientos con normalidad.

"Es un tema que no estoy capacitado para responder en estos momentos. Me sabe fatal no poderos dar explicaciones porque nunca rehuyo nada, pero no depende de mí. Ahora mismo no puedo hablar de ello”, dijo Íñigo Pérez en declaraciones a Movistar.

"Yo siempre digo la verdad. Tiene un comportamiento muy bueno a nivel profesional y siempre intento ser lo más claro y respetuoso posible. Como entrenador del Rayo, tomo decisiones. Entiendo la controversia porque entiendo la importancia que tiene James, lo que arrastra, e intentaremos siempre ser claros con esto", comentó.