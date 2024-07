Inglaterra celebró el milagroso pase a cuartos con un concierto privado de Ed Sheeran

Inglaterra se metió este domingo en cuartos de final de la Eurocopa tras remontar a Eslovaquía con un tanto de chilena de Bellingham en el 95' y con otro tanto de Harry Kane en la prórroga. Los Three Lions no están teniendo un torneo sencillo. Han sido muy criticados por su falta de fútbol y tuvieron más de pie y medio fuera en los octavos.

Tras el encuentro los de Gareth Southgate quisieron darse un respiro y olvidar tanta tensión. Para ello contaron con la colaboración de una de las grandes estrellas de la música: El cantante Ed Sheeran, un fanático del fútbol, que brindó una actuación privada al equipo este lunes en la concentración en Blankenhain.

Ed Sheeran visits the England camp to give them a private performance ??? pic.twitter.com/vp0vBD5SEc

Fue el propio artista el que publicó un vídeo suyo cantando el tema 'The A Team' delante del plantel inglés en su red social X. Sheeran es seguidor del Ipswich Town, equipo que esta temporada retornará a la Premier League después de muchos años de ausencia, al que ha llegado incluso a patrocinar.

Good to have you with us in basecamp, @edsheeran! ???????????????? pic.twitter.com/Oyh15HNn2O