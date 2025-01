En Inglaterra aseguran que el Real Madrid insiste en tentar a Alexander-Arnold

En Inglaterra se siguen sucediendo informaciones en torno al interés del Real Madrid en contratar en esta ventana invernal al futbolista del Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

El diario británico The Times dejan bien clara la postura del Liverpool, que le ha puesto cerco al jugador, pese a que su contrato finaliza en junio de 2025, y descartan cualquier salida de Alexander-Arnold.

Enfrente estaría un Real Madrid que ha vuelto a estudiar sus posibilidades de ficharlo. El conjunto blanco estaría dispuesto a pagar unos 25 millones de euros al Liverpool, a sabiendas de que si Alexander-Arnold no quisiera prolongar su estancia en el equipo 'Red' acabaría marchándose dentro de medio año sin dejar una sola libra en las arcas del club. Sin embargo, entre ambos clubes ni tan siquiera ha llegado a hablarse de ofertas dado que el Liverpool se cierra en banda a negociar por él.

El club inglés no solo no contempla una salida del lateral en los próximos días, sino que su interés es el de ampliar su contrato. De hecho, lleva varios meses negociando con el entorno del jugador esa opción de cara a las próximas temporadas, y sus representantes no descartan que el Real Madrid siga insistiendo en los próximos meses para poder incorporar al jugador para la temporada 2025-2026.