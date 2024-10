La indignación de Tomás Guasch por la reducción del cierre del Metropolitano: "Es una coña"

Una de las noticias de este jueves en el mundo del fútbol es la reducción del castigo que la Federación Española de Fútbol le impuso al Atlético de Madrid por el lanzamiento de mecheros contra Courtois durante la disputa del pasado derbi.

Cordon Press Giménez y Koke hablan con el Frente Atlético tras los incidentes del derbi.

La sanción se reduce de tres partidos de cierre parcial de la grada sur del Estadio Metropolitano donde se ubica el grupo ultra Frente Atlético a tan solo uno. En lo monetario, la multa baja de 40.000 euros a 'tan solo' 3.000 euros.

Mientras que las Peñas del club rojiblanco han manifestado su disconformidad con las sanciones que le están cayendo al club por aquellos incidentes, se suceden opiniones que consideran insuficiente el castigo y creen que no va a servir como atenuante de lo sucedido durante el derbi.

guasch: "seguirán entrando los mismos"

En el caso de Tomás Guasch, como manifestó en Deportes COPE, o se aplica mano más dura o siempre va a existir de que se reincida con este tipo de hechos, y por el mismo tipo de personas.

"Van a seguir entrando los mismos ¿no?", planteaba Guasch. "Con tres partidos o con uno, pues estamos donde estábamos".

Celebración de los jugadores del Atlético con el Frente tras el derbi

"Yo entiendo al señor que no hace nada del Atlético o el señor que no hizo nada en Valencia, se pregunte: oiga, ¿para qué me tienen que mandar a casa? Pero es que el problema lo tenemos todos. Yo sigo pensando que hasta el día que no toquen puntos, los clubes no se van a poner de verdad en serio", y para eso, Guasch propone un plan concreto: "Follón como este, partido perdido. Segundo partido con segundo lío, el equipo expulsado de la competición. O te pones serio o nada. Es que es una coña", lamentó.

PÉREZ DE ROZAS, CRÍTICO: "LES HA SALIDO GRATIS"

En la misma línea que Tomás Guasch, opinió Emilio Pérez de Rozas, que no solo le dio la razón a Guasch con su exposición sino que añadió que la reducción de la sanción "es una vergüenza".

Pérez de Rozas recuerda que, cuando sucedieron los incidentes que obligaron a detener el Atlético de Madrid - Real Madrid, hubo reflexiones que pedían que el propio Atlético de Madrid tomara cartas en el asunto e hiciera algo de verdad sobre el Frente Atlético: "¡Y no ha pasado nada. O sea, se han ido de rositas. ¡Que tuvieron que parar el partido. O sea, se adueñaron del campo! Es que es una vergüenza", repitió.

En cuanto a las cifras en las que se ha quedado la multa para el club, el periodista valora que "un partido y 3.000 euros, me ha salido gratis y lo van a seguir haciendo. Es como dice Tomás: si ellos, al cabo de diez días, volverán a estar allí".