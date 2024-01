Indignación con los últimos cambios de horarios de LaLiga a una semana de los partidos

LaLiga confirmó este sábado cambios de horarios en cinco partidos como consecuencia de los emparejamientos y horarios de los encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey, que se jugarán entre el martes 23 y el jueves 25 próximos. El Barcelona–Osasuna, aplazado de la jornada 20 y previsto para disputarse el martes 30 de enero, se jugará el miércoles 31 a las 19.00 horas y en la jornada 22 alteran su horario cuatro partidos.

El Atlético de Madrid–Valencia se jugará el domingo 28 de enero a las 21.00 horas en lugar de las 16:15 y el Cádiz-Athletic Club será el mismo día pero a las 16.15 horas, en lugar de las 21.00. El Sevilla–Osasuna igualmente se disputará el domingo 28 de enero a las 18.30 horas, en lugar del sábado 27 a las 16.15 horas y el U.D. Las Palmas-Real Madrid se adelantará al sábado 27 de enero a las 16:15 horas, en lugar del domingo 28 a las 18.30 horas.

Estos cambios con apenas una semana de antelación y sin tener en cuenta a muchos equipos han provocado una ola de indignación en muchos aficionados que ya tenían reservados sus viajes para acompañar a sus clubes y en muchos casos pagados hoteles y medios de transporte y que ahora se han encontrado con graves problemas para recuperar su dinero o incluso regresar a sus ciudades de origen.

De verdad que no me lo puedo creer. Es la primer vez en mis 23 años de vida que iba a venir un partido de mi @atleti como local. Por esta modificación, no podré ir ya que el vuelo sale rumbo a Barcelona a las 22:00. Me he gastado más de 100 euros en un viaje para ver el atleti https://t.co/ETh0tBUmUa