El increíble 'robo' al Chelsea en Madrid: ¿Por qué no hay VAR en la Champions Femenina?

Un polémico penalti sobre Athenea del Castillo a falta de once minutos para el final y que Olga Carmona, autora de un doblete, se encargó de transformar en el definitivo 2-2 permitió al Real Madrid arrancar su andadura en la Liga de Campeones femenina con un empate ante un Chelsea que fue superior.

Líderes invictas de la Liga inglesa, las jugadoras del Chelsea parecieron saltar al césped del Alfredo Di Stéfano dispuestas a dejar claro que, al menos a día de hoy, siguen un peldaño por delante del conjunto blanco en el escalafón europeo. Cuando todo parecía más complicado para el Real Madrid llegó el empate de las de Alberto Toril en una acción no exenta de polémica.

El Real Madrid empata con un polémico penalti; El campeón vuelve a Europa por todo lo alto Olga Carmona rescató un punto para el equipo blanco contra el Chelsea (2-2). Las azulgranas golearon 5-0 al Benfica con dobletes de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. 14 nov 2023 - 23:14

This was given as a penalty to Real Madrid... What a joke... pic.twitter.com/XpcyL6qvub — Chelsea Women Daily (@CFCWdaily) November 15, 2023

Y es que la falta de Jessie Fleming sobre Athenea del Castillo, que la colegiada danesa Nielsen sancionó como penalti, pareció fuera del área, e incluso es discutible que la zaguera inglesa llegue a tocar a la gallega. "¿Esta es la peor actuación arbitral de la Liga de Campeones?", titula su artículo el Daily Mail.

"El Chelsea femenino fue ‘robado’ en el Di Stefano. Las repeticiones mostraron claramente que la falta de Fleming ocurrió fuera del área y fue el impulso de Del Castillo lo que la llevó al área. A pesar de las protestas, Carmona anotó el 2-2", sigue el periódico. Sin embargo, no fue la única jugada polémica y es que en el minuto 95 se anuló un gol de Niamh Charles por fuera de juego.





"Pude ver desde el banco que estaba fuera del área, así que estoy absolutamente sorprendido de que quienes dirigían el juego no pudieran verlo. No recuerdo la última vez que estuve en un partido como ese en el que dos decisiones enormes nos jugaron en contra. Marcamos un gol legal con Niamh Charles a tres o cuatro metros de distancia. Es vergonzoso. Tuve que comprobar por qué se anuló el gol. Luego lo miré de nuevo, Sam está a unos ocho metros del portero, ella no está cerca de ella. No puedo entender la decisión en absoluto. Creo que nos han robado", afirmó la entrenador del Chelsea tras el partido. Otro paso más para que el VAR se implante en la máxima competición femenina de clubes.