La increíble prelista de Estados Unidos para París 2024: ¿El Dream Team 2.0.?

LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Joel Embiid y James Harden figuran entre los 41 jugadores seleccionables para integrar el equipo de Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, según la lista publicada este martes por la Federación de Baloncesto estadounidense (USA Basketball). En la lista de jugadores, elegida por el director de la selección americana, Grant Hill, también están Devin Booker, Kyrie Irving, Chris Paul, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jimmy Butler o Damian Lillard.

