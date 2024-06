El portero de la selección de Singapur Hassan Sunny pidió a los seguidores chinos que "no le envíen dinero" después de una magnífica actuación en el partido que le midió a Tailandia y cuyo resultado ayudó a China a clasificarse para la siguiente ronda de cara al Mundial de selecciones de 2026.

"Hola seguidores y amigos chinos. Estoy agradecido por vuestro apoyo estos días, pero hago un llamamiento a todos para que me apoyen racionalmente y dejen de transferirme dinero por internet", publicó la noche del jueves Hassan en la red social Instagram en un mensaje escrito en chino.

El guardamenta singapurense, de 40 años y que también es dueño de un puesto de comida en su país, brilló durante el encuentro que el martes midió en Bangkok a su selección y al equipo nacional de Tailandia. El combinado tailandés se impuso 3-1 en el encuentro, pero el equipo local necesitaba vencer por tres goles a cero o marcar al menos cuatro con un margen de victoria de dos goles, o más, para lograr el pase a la siguiente ronda. Algo que no permitió Hassan, quien realizó 11 paradas ante claras ocasiones de gol.

El resultado favoreció de manera indirecta a China, que quedó segunda del grupo C en la segunda ronda de la eliminatoria en Asia para la Copa del Mundo tras empatar a puntos y a goles marcados y encajados con Tailandia. Una ajustada clasificación que desniveló el resultado de los enfrentamientos directo entre ambos conjuntos: 1-2, favorable a China en el partido disputado en Bangkok en noviembre; y 1-1, en el partido disputado en Shenyang hace 8 días.

IN PICTURES: Festivities, food galore and a full house at Dapur Hassan, a stall owned by Singapore goalkeeper Hassan Sunny, after Chinese football fans thronged the Tampines spot in gratitude for his heroics against Thailand ?????????? https://t.co/9v9DidKY9I (Photos: CNA/Davina… pic.twitter.com/PBJjVK0UNd