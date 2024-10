La increíble diferencia entre el Barça-Bayern y el Real Madrid-Dortmund que puede ser clave en el Clásico

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado 21:00 horas en el primer Clásico de la temporada. El Santiago Bernabéu acogerá una batalla entre dos equipos que llegan en plena forma, separados por solo tres puntos en la tabla y que vienen de golear a Borussia Dortmund y Bayern Múnich, respectivamente, en la tercera jornada de la Champions League.

Sobre el césped una constelación de estrellas: Vinicius, Mbappé, Bellingham, Lewandowski, Lamine Yamal, Pedri… en un partido que arbitrará el murciano Sánchez Martínez y en el que con una victoria, el Real Madrid igualará a los azulgranas en lo más alto de la tabla clasificatoria.

El calendario

En esta ocasión no se ha hablado del manido tema del descanso y de la acumulación de partidos en el calendario, aunque el Real Madrid tendrá 24 horas más de descanso que su rival. Los de Ancelotti recibieron al Dortmund este martes a las 21:00 horas en el Bernabéu. Por el contrario, el encuentro del Barcelona ante el Bayern en Montjuic, no arrancó hasta las 21:00 horas de este miércoles. Justo un día después. Pese a ello, desde la Ciudad Condal no se ha alzado la voz.

EFE Vinicius celebra su segundo gol al Borussia Dortmund en el Bernabéu

Y eso que pese a tener menos descanso, los de Hansi Flick tuvieron, además, un partido mucho más exigente en lo físico que el Real Madrid. Así lo han determinado los datos que la UEFA suele dar a conocer al finalizar los encuentros de la Liga de Campeones.

El increíble esfuerzo físico del Barcelona-Bayern

El duelo que enfrentó en Montjuic a catalanes y bávaros fue trepidante y lleno de ritmo. Con una parte para cada equipo y con continuos contragolpes que obligaban a los dos equipos a correr al máximo. A ello se unió la asfixiante presión que uno y otro desplegaban cuando perdían la pelota y que obligaba a los jugadores a realizar un esfuerzo físico extra.

Cordon Press Raphinha le metió tres goles al Bayern de Múnich

Según los datos de la UEFA, los futbolistas del Barcelona corrieron 124,5 kilómetros durante el encuentro, más de 5 kilómetros más que el plantel alemán que se quedó en 119,2 kilómetros. Toda una barbaridad.

Y más teniendo en cuenta que en el Santiago Bernabéu, el despliegue fue mucho menor. Al Real Madrid le sirvió con 102,81 kilómetros para golear 5-2 a un Dortmund que se fue hasta los 107.48 kilómetros. Es decir, los jugadores del Barça asumieron un esfuerzo de 21,7 kilómetros más que sus rivales del sábado. Una cuarta parte mayor, que en partidos de esta entidad es todo un mundo.