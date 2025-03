¡Increíble! Los Dallas Mavericks podrían empezar a perder los partidos sin jugarlos

Dallas Mavericks está viviendo uno de los peores momentos de la temporada. El equipo tiene, al menos, nueve jugadores lesionados que han dejado en cuadro su plantilla. Por ello, según ha desvelado el analista Brian Windhorst en el podcast The Hoop Collective, la franquicia habría pedido ayuda a la NBA, ya que actualmente solo tienen ocho jugadores sanos, el mínimo permitido para poder jugar. Si se lesiona alguno más, no podrían saltar a la cancha y se les darían los partidos por perdidos, según dice la norma.

Sin embargo, ese llamamiento a la NBA, para que puedan revertir con algún fichaje esta situación totalmente excepcional, no ha tenido aún respuesta por parte de la liga, que se encuentra atada de pies y manos por la normativa. No pueden saltarse los límites salariales que están puestos, ni siquiera en un caso así, porque si lo hicieran podrían beneficiarse más equipos en cualquier momento.

el mayor número de lesionados de su historia

Dallas afronta la peor crisis de lesionados de toda su historia. Actualmente tienen siete jugadores de su primera plantilla de baja: Jaden Hardy (tobillo), Anthony Davis (aductor), Dante Exum (mano), Olivier-Maxence Prosper (muñeca), Daniel Gafford (rodilla), Dereck Lively II (pie) y Kyrie Irving (rodilla). También está descartado Kai Jones, jugador de doble vía con contrato con el primer equipo. Y Caleb Martin (cadera) se encuentra en seguimiento diario.

Hasta el momento los Mavs ocupan el décimo lugar en la Conferencia Oeste (33-36), que otorga el último puesto para acceder al Play-in. Dallas ha perdido 10 de sus últimos 12 encuentros y le quedan 13 partidos por disputar, algo que puede llegar a ser un infierno, ya que no se puede lesionar ningún otro jugador. El problema viene con que permitirles fichar sería adulterar la competición ya que los texanos pelean con Suns (32-37) y Blazers (30-39) por la postemporada.

Cordon Press Dinwiddie celbra un punto frente a los 76ERS

Respecto a los lesionados, es probable que Exum, Prosper, Gafford e Irving se pierdan lo que queda de temporada. Por ello, en la entidad ya no piensan en el Play-In, si no en evitar la vergüenza que podría ser que les diesen partidos por perdidos por no tener un mínimo de jugadores sanos y disponibles para poder jugar. Un auténtico drama para una franquicia que es la octava que más invierte de la NBA en salarios al año (178, 8 millones de dólares) y que la convertiría, aún más, en el hazmerreír de la NBA tras haber traspasado a Luka Doncic.

Es una situación inusual en la NBA, pero no inédita. En 2012 Miami Heat no alcanzó el mínimo de ocho jugadores requerido para un partido contra los Celtics. El partido no se suspendió automáticamente, sino que se pospuso hasta que los Heat tuvieran una plantilla más completa. Pero en esta ocasión, visto que a los Mavericks sólo les quedan 13 partidos y que el calendario está tan apretado que no hay fechas disponibles, parece difícil que la liga les haga ese favor.

LA POSIBLE SOLUCIÓN

Una de las soluciones de emergencia sería que Anthony Davis y Jarden Hardy ultimaran su proceso de recuperación y volviesen antes de lo previsto. Si lo logran conseguirían restar algo de importancia al asunto y darían tranquilidad a sus aficionados, que están viviendo una pesadilla esta temporada.