Iñaki Williams estalla contra la Supercopa de España: "No tiene ningún sentido"

Iñaki Williams compareció ante los medios después de que su equipo cayese eliminado ante el Barcelona por 0-2, en la primera semifinal de la Supercopa de España que se disputa en Arabia.

El delantero del conjunto bilbaíno lamentó que esta competición se juegue en Arabia y tan lejos de sus casas. "Para nosotros, a pesar de que hemos tenidos varios aficionados, ha sido jugar fuera de casa. Es una lástima porque un partido tan atractivo como este, si se hubiese jugado más cerca el campo se hubiese llenado con muchísimos aficionados nuestros. Es una lástima que se tenga que ir a cientos de kilómetros de nuestra gente, de nuestras familias".

El internacional con Ghana fue muy contundente a la hora de expresar en público lo que piensa, relacionado con que la Supercopa no se dispute en nuestro país: "Para mí no tiene ningún sentido que juguemos en Arabia, pero el fútbol está ahora así, es una lástima y para mí es una pena".

En la derrota frente al Barcelona, el ariete anotó un gol en la recta final del partido, pero fue anulado por fuera de juego tras tocar la pelota en su compañero Djaló antes de que le cayese a él. Iñaki mostró sus quejas al colegiado debido a que el gol no subió al marcador. "Yo no había notado que Álvaro la roza. Creo que, vista la jugada, De Jong iba a hacer ese mismo pase y no había visto que yo estaba allí. Aunque la roce con los tacos creo que no perjudica al defensa, en todo caso beneficia al delantero porque el pase iba a ser el mismo. Me extraña que se anule ese tipo de jugadas porque no me parce justo que haciendo ese mismo pase la trayectoria iba a ser la misma porque es un roce milimétrico... pero bueno así es el fútbol, las normas son así. No toca otra que lamentarse y esperemos que el jueves el gol sirva para clasificarnos".

Cordon Press Iñaki Williams, frente al Barcelona

tampoco entiende la cautelar concedida a dani olmo

El jugador tampoco se mordió la lengua sobre la cautelar concedida al Barcelona que permite la reinscripción de Dani Olmo y Pau Víctor con el Barcelona: "En la misma línea que todos los aficionados del fútbol, sorprendido. Parece que las normas no son iguales para todos, pero nosotros no somos los que tenemos que decidir. Si los que deciden han decidido esto, por algo será. No deja de sorprendernos, la imagen del fútbol español puede quedar un poco empañada porque hay mucha división porque no se entienden muchas cosas. Tenemos que cerrar este capítulo por el bien del fútbol español. Yo me alegro por Dani Olmo y Pau Víctor porque creo que es una situación muy difícil para ellos y lo único que quieren es jugar al fútbol. Por la parte que me toca como profesional del fútbol me alegro por ellos dos"