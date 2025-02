Imane Khelif no podrá participar en el Mundial de boxeo

Imane Khelif fue una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos. La boxeadora argelina se colgó el oro en su categoría tras un torneo repleto de polémica en el que se cuestionó si realmente era una mujer y en el que las rivales pusieron el grito en el cielo, entre ellas la italiana que se retiró tras apenas unos segundos de combate diciendo que nunca la habían pegado tan fuerte.

Pues bien, el culebrón continúa. Al igual que no pudo hacerlo en el Mundial de 2023 de Uzbekistan, Khelif no podrá participar en los campeonatos del mundo que se disputarán entre el 30 de abril y el 14 de mayo en Belgrado. El reglamento de la IBA se lo prohíbe, pero no el de los Juegos por lo que si pudo ser olímpica.

“Imane Khelif no es elegible para nuestros Campeonatos del Mundo, no cumple los criterios de elegibilidad. Nuestras reglas técnicas estipulan claramente los requisitos y criterios para el evento”, afirmó el CEO de la IBA, Chris Roberts, al respecto.

En París pudo participar porque el organizador era el COI, pero la IBA, alega “ventajas” de Khelif sobre “sobre otras competidoras femeninas” debido a tener unos niveles muy altos de testosterona y la presencia de los cromosomas ‘masculinos’ XY (aunque con órganos reproductores femeninos, lo que se denomina síndrome de Swyer).