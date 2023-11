Ilias Akhomach renuncia a jugar con España y se cambia a Marruecos

Illias Akhomach, internacional en las categorías inferiores de la selección española de fútbol, no entró en la convocatoria del técnico de la sub-21, Santi Denia, ya que, según desvelo éste, el futbolista expresó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su deseo de jugar con Marruecos.

"La información que tengo es que ha tomado la decisión de jugar con Marruecos. Ha mandado un escrito a la dirección deportiva y se ha respetado esa decisión", desveló el técnico en rueda de prensa. Un Illias Akhomach que ha sido internacional con España en categoría sub-16, sub-18, sub-19 y sub-21.

Moleiro y Pablo Barrios vuelven a una sub-21 con Javi Guerra, Gabri Veiga y Fermín como estrellas El mediapunta de Las Palmas y el centrocampista del Atlético entran en la lista en detrimento de Iker Muñoz, jugador de Osasuna, e Ilias Akhomach, futbolista del Villarreal. 10 nov 2023 - 12:20

En esta última categoría había entrado en las dos convocatorias previas de su generación, aunque en el último partido de octubre, contra Kazajistán, fue el descarte de Santi Denia y no estuvo ni en el banquillo. Previo a ese encuentro, en una entrevista con Relevo, Illias Akhomach respondió a la opción que tenía de jugar con Marruecos.

"Yo me he criado en una familia árabe, soy marroquí y también me siento marroquí. Es algo normal: por la cultura, la casa, la religión… todo mi entorno es marroquí. En este momento, si estoy aquí es por algo. Quiero estar con España, pero cada uno puede pensar lo que quiera. El que tiene la decisión soy yo, como jugador, y hoy en día estoy muy contento de estar con la selección española", declaró eNtonces. Un mes después, el futbolista expresó su deseo de jugar con los Leones del Atlas.