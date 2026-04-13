Paco González señala el gran problema del Real Madrid antes de jugar contra el Bayern: "Las dos estrellas mundiales de arriba no la enchufan"

El reciente empate del Real Madrid contra el Girona FC (1-1) ha sembrado dudas en el entorno del club justo antes de su crucial visita a Múnich en la Champions League. Sin embargo, en 'El Tertulión de los domingos' de Tiempo de Juego, el análisis de Paco González se desmarca de la corriente general para señalar un problema muy concreto que, en su opinión, es el más preocupante de todos.

A contracorriente de la mayoría, el comunicador ha afirmado de manera contundente: "A mí me gustó el Madrid el viernes". Su visión positiva del juego general del equipo contrasta con su crítica directa a las dos grandes estrellas del ataque madridista.

EFE Mbappé y Huijsen se lamentan tras el tropiezo del Real Madrid contra el Girona.

Preocupación por las estrellas

El principal motivo de inquietud para González no es el juego del equipo, sino la alarmante falta de puntería de sus figuras, Vinicius y Mbappé. "Lo único, que no me gustaron Vinicius y Mbappé", ha admitido. El periodista ha puesto el foco en el alto volumen de disparos que ambos han realizado en los últimos encuentros, con una efectividad mínima.

Según su análisis, los dos delanteros "están ahora mismo que tiran a puerta y le dan al portero". Esta preocupante ineficacia es, para el comentarista, el peor síntoma que muestra el equipo de cara a la decisiva eliminatoria europea.

Si no las metes, estás eliminado" Paco González

Paco González ha subrayado que generar un gran volumen de juego y ocasiones no sirve de nada si estas no se materializan en gol. "Lo peor que le vi yo al Madrid el viernes es que las dos estrellas mundiales de arriba no la enchufan", ha sentenciado, resumiendo así su gran temor para la Champions: "aunque con el Bayern juegues bien y llegues, y hagas ocasiones, es que si no las metes, estás eliminado".

EFE Vinicius intenta robar el balón a Arnau Martínez durante el Real Madrid - Girona.

Ocasiones sin acierto

El equipo es capaz de generar un gran número de oportunidades claras de gol, pero el problema reside en la toma de decisiones final. González ha recordado momentos concretos del partido contra el Girona, como "un taconazo en vez de ir a la puerta" por parte de Mbappé, como ejemplo de la situación. "Se entretuvieron mucho, siempre elegía mal cuándo tirar", ha lamentado sobre el rendimiento de la dupla atacante.

A pesar de la dura crítica a los delanteros, Paco González sí ha encontrado aspectos positivos en el desempeño general del equipo ante un rival complicado como el Girona. Ha descrito el partido como "entretenido" y ha destacado que el Madrid "no concedió muchas atrás". Además, ha valorado positivamente otros detalles, como el hecho de que "Camavinga es mejor en el centro".

EFE Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras empatar contra el Girona.

El partido, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports, finalizó con un empate a uno en el estadio Santiago Bernabéu. Fede Valverde adelantó a los blancos en el minuto 50, pero Thomas Lemar igualó para el Girona apenas once minutos después, un resultado que dejó un sabor amargo en la afición local y que alarga a tres los encuentros consecutivos sin victoria para el Real Madrid.