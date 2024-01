Ilia Topuria: "Que mencionen mi nombre junto a los de Nadal o Alonso, me llena de orgullo"

La UFC tiene una cara española que peleará por el título de peso pluma el próximo 17 de febrero en Anaheim (Estados Unidos). El hispanogeorgianoIlia Topuria se enfrentará al reputado campeón Alexander Volkanovski. El peleador ha confirmado en varios ocasiones que en 2024 va a traer la mayor competición de artes marciales del mundo a España y se ha mostrado igual de confiado que siempre en el media day del día previo al combate.

Topuria se encuentra aislado estos meses centrado en su preparación. "Estoy ya ultimando los detalles. Me siento listo y preparado para recoger mi medalla que me lo gané con todos los entrenamientos difíciles y duros que he hecho durante todo este proceso", afirmó. Desde el primer momento, el peleador se ha visto como campeón del títlo de peso pluma. "Estoy al 100% convencido. Me he despertado desmotivado, cansado, sin ganas, pero hice lo que tenía que hacer y siento que me merezco la victoria y la voy a obtener sin lugar a dudas", aseguró.

La 'topuriamanía' es un fenómeno que se está produciendo en España y por el que la población se ha ido aficionando poco a poco a la UFC. "No he tenido el placer de disfrutar de todo esto porque no he tenido tiempo para salir de mi centro de alto rendimiento, he estado al 100% enfocado, pero después de la victoria disfrutaré de todos los frutos", explicó.

Dentro de un deporte que no era tan conocido en el país, Topuria se está haciendo un nombre y un hueco en el panorama deportivo. "Me llena de orgullo que me mencionen entre nombres tan grandes como Fernando Alonso o Rafa Nadal", añadió Ilia Topuria y añadió que irá al estudio de El Partidazo de COPE si gana a Volkanovski.

En varias ocasiones ha confirmado que la UFC irá a España en 2024 y apuntó para la agencia EFE que quiere pelear contra Conor McGregor en el Estadio Santiago Bernabéu, en el regreso de la leyenda irlandesa de las artes marciales. Topuria afirma que sería "el escenario perfecto" y cree que hay "un porcentaje súper alto" de que suceda.