Iceta: "La RFEF está haciendo las cosas mal, muy mal, y la convocatoria es anómala"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, afirmó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está haciendo las cosas "muy mal" y calificó como "anómala" la convocatoria hecha pública este lunes por la nueva seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé, para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones.

"El motivo de este breve contacto es decir lo que yo creo que en estos momentos está en boca de todos. La Real Federación Española de Fútbol está haciendo las cosas mal, muy mal y por lo tanto el presidente del Consejo Superior de Deportes se va a implicar personalmente en la búsqueda de una solución", dijo en declaraciones en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, la RFEF "no tiene derecho a privar a España de la selección femenina" y más después de haber ganado un Mundial el pasado mes de agosto en Australia y Nueva Zelanda. "Por lo tanto, llamamos a la federación a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala", indicó.

Para Iceta se deben cambiar las estructuras federativas para que "efectivamente" la RFEF sea un "espacio de seguridad, de competitividad y de profesionalidad a la que las jugadoras tienen derecho y al que el conjunto de los españoles tenemos derecho".

Acerca de una posible sanción de las internacionales en el caso de no acudir a la convocatoria, el ministro de Cultura y Deporte dijo que no quiere ponerse en esa situación. "Ni me lo imagino. Vamos a encontrar soluciones antes. Lo que no se puede es seguir cometiendo injusticias y perjudicando a unas jugadoras que han dado lo mejor de sí mismas y que ello les ha hecho acreedoras de un título mundial por primera vez en la historia", recalcó.

Asimismo, Iceta recalcó que nadie entendería que se desandara el camino y no estar "a la altura de lo que la sociedad reclama". "¿Forzar los cambios que piden las jugadoras? La RFEF ha hecho las cosas muy mal. La situación de la Federación es absolutamente provisional y debe dar paso a una situación definitiva con la elección de los organismos federativos, que debe producirse cuanto antes mejor y con cuanta más seguridad mejor. Entonces, el Gobierno lo que no va a estar es pasivo ni a la expectativa ni como espectador", subrayó.

Sobre la rueda de prensa de Montse Tomé y el hecho de que no hubiese hablado con las jugadoras antes de convocarlas, Iceta indicó que hay que corregir los defectos que se han producido si se quiere recuperar la senda del éxito que tuvo su punto culminante en Sidney. "Esperamos que la federación haga las cosas bien y que permita que las jugadoras jueguen y ganen, que eso es lo que queremos los españoles", sentenció.