Iago Aspas se rompe tras la eliminación del Celta de la Europa League

La eliminación del Celta de Vigo en los cuartos de final de la Europa League a manos del Friburgo ha supuesto un duro golpe para la ciudad. La semana en Vigo estuvo marcada por la ilusión y la fe en una remontada, con un ambiente de "sí se puede", pero el resultado final ha sido un "jarro de agua fría" que ha terminado con el sueño europeo.

La emoción de un capitán

La imagen de la noche ha sido la de Iago Aspas completamente roto sobre el césped. El capitán celeste, con los ojos humedecidos y llorando, no pudo ocultar su desolación tras el pitido final. La grada de Balaídos, al ver a su ídolo emocionado, respondió con un sonoro cántico en su honor para apoyarle en un día tan complicado.

Un quiero y no puedo

Más allá de la derrota, la sensación que queda en el celtismo es de un profundo sinsabor. La gran pregunta que flota en el ambiente es, tal y como se comentó en la retransmisión de 'Tiempo de Juego', "¿por qué no ha competido más y mejor el Celta?". Esta cuestión refleja la frustración por no haber estado a la altura en una eliminatoria clave.

Mientras los jugadores alemanes celebraban sobre el campo, las caras en el banquillo local eran de abatimiento, con un Claudio Giráldez "fastidiadillo". Pese a la tristeza, se ha reconocido que, sumando el resultado de la ida, el Friburgo se planta en semifinales con "total y absoluta justicia" tras un repaso considerable en ambos partidos.