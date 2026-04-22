El heredero recoge el testigo de Pogacar: "Hace un año le vi ganar por la tele"

"Un año después de ver ganar a Pogacar por TV en la Flecha Valona", el francés Paul Seixas (Decathlon) despertó de un sueño levantando los brazos con autoridad como ganador de la carrera valona en el Muro de Huy. Hizo diana el chaval de Lyon, de 19 años, en su debut en la Flecha Valona, y además de suceder en el historial de la prueba a Pogacar, mandó un aviso al esloveno ante la Lieja Bastoña del próximo domingo.

Con autoridad, con pleno dominio de la situación, como si de un veterano se tratara, Seixas fue el rey en el Muro de Huy. Marcó el ritmo, atacó, soltó de rueda a sus rivales y levantó los brazos pleno de felicidad. Ganó fácil, sobrado, con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora. El hachazo le permitió llegar con 3 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Jayco) y el británico del Visma Ben Tulett. En la séptima plaza, entre los mejores, el español Ion Izagirre (Cofidis).

Se confirma una realidad mundial

Un triunfo que confirma una realidad entre la elite mundial. El ganador de la Itzulia, con 3 etapas incluidas, firmó la séptima victoria de la temporada y de su incipiente palmarés. Otro aviso, establecido con poderío, con clase, con una suficiencia que le permiten soñar muy alto al talento francés. Ante la Lieja Bastoña del domingo, Seixas enciende la expectación del ciclismo mundial. En la 'Decana' se va a medir a Pogacar, Evenepoel, Van Aert y Pidcock. El no va más. Del Tour de Francia habrá tiempo de hablar.