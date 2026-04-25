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Havertz, lesionado a cuatro días de la semifinal de Champions contra el Atlético

El delantero se retiró a la media hora con un problema aparentemente muscular y fue sustituido por el sueco Viktor Gyökeres.

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PA / Cordon Press

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Agencia EFE

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El alemán Kai Havertz, del Arsenal, se retiró lesionado en el partido contra el Newcastle United a cuatro días de enfrentarse al Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Champions League.

El delantero se retiró a la media hora con un problema aparentemente muscular y fue sustituido por el sueco Viktor Gyökeres. El alemán se une a una enfermería en la que también están Mikel Merino, descartado para lo que resta de temporada, y Jurrien Timber, que debería volver en las próximas fechas.

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