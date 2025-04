Hansi Flick: "Szczesny jugará la Champions"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este martes que la victoria contra el Real Madrid en la final de la Copa del Rey del sábado en Sevilla puede ser un "empujón" de cara a las semifinales de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, cuya ida se juega este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys, mientras que ha reiterado que no piensa todavía en su renovación.

"Lo que puedo decir es que todos están centrados en esta semifinal, saben lo que nos estamos jugando y quieren llegar a la final. La victoria contra el Real Madrid es muy importante para mejorar las sensaciones y nos puede llevar más allá. Es la clave, es un empuje emocional y creo que podemos llegar a la final", manifestó en rueda de prensa.

Para Flick, el volver a ganar un Clásico y que ello conlleve su primer título de la Copa del Rey puede ser un añadido emocional para una plantilla a la que ve muy "centrada" en esta semifinal de 'Champions'. "Nos centramos en el primer partido, es la primera parte del objetivo", apuntó.

"El Inter es un rival muy difícil, uno de los mejores equipos defensivos de Europa, tienen un gran centro del campo y también dos laterales muy buenos. Va a ser un partido difícil y tenemos que estar preparados para ello", avisó, no obstante.

"Hemos hablado de lo que tenemos que cambiar. Tienen muchos jugadores en el centro del campo, con cinco jugadores, y tenemos que proteger los espacios. Para nosotros es muy importante tener el balón, mucha posesión, y reducir los errores. Y centrarnos en la defensa, porque son muy fuertes y tenemos que proteger los espacios", añadió.

En cuanto a que el Inter haya perdido sus tres últumos partidos, le es irrelevante. "Es diferente. La 'Champions' para el Inter es una oportunidad muy grande de conseguir el título, quieren estar en la final y estamos todos a dos partidos. A partir de ahora cualquiera da el cien por cien, no importa el pasado", señaló.

Pero el alemán ve "bien" al equipo. "Cuando ganas una final contra el Real Madrid. Influye cómo fue el partido, con mucha emoción. Estamos centrados, tenemos la oportunidad de ir a la final de la 'Champions' y es el objetivo más importante, porque es la competición más importante. Para cualquier equipo es un sueño, tenemos que estar concentrados", matizó.

En cuanto al debate en la portería, para Flick no existe. Porque tiene las cosas claras: "Szczesny jugará la 'Champions' y quizás cambiaremos en LaLiga, pero ya lo veremos más adelante. De momento, 'Tek' jugará en la 'Champions', sí".

Más dudas puede haber en la zona ofensiva del centro del campo, sobre todo en la mediapunta, entre Dani Olmo y Fermín López. "Claro, Fermín siempre es una opción. El sábado decidimos que jugara Olmo, pero hizo un trabajo fantástico. Es muy buen jugador y le necesitamos. Siempre está en buena posición, juega muy bien con balón y siempre va a tope. Es increíble y está a un gran nivel", señaló sobre el andaluz.

A nivel personal, volvió a dejar claro que antepone los intereses del grupo a su renovación. "Entrenaré al equipo el año que viene, sí. Tengo contrato hasta finales de la temporada siguiente. Como he dicho, estoy muy contento de estar aquí, me encanta este equipo. Pero, de momento, no toca hablar de esto porque estamos centrados en el objetivo del equipo, que es mucho más importante que mi situación en el club", manifestó.