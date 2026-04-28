Un hacker anuncia la filtración de 150.000 documentos de jugadores y técnicos de la Confederación Asiática entre pasaportes, emails y contratos

Un hacker asegura tener una base de datos de pasaportes, correos electrónicos y contratos de 69.000 futbolistas y 81.000 técnicos correspondientes a la AFC (Confederación Asiática de Fútbol).

Tal como informa el portal especializado Dataminr, la información hackeada es especialmente sensible a las puertas de un mundial, ya que, en principio, en dicha base de datos están todos los datos de aquellos jugadores del continente asiático que acudirán al Mundial 2026 con sus respectivas selecciones.

Se trata de la mayor brecha de seguridad de datos que afecta al mundo del fútbol, y podría traducirse en tres tipos de riesgos: fraude financiero, robo de identidad y extorsión. Los hackers podrían hacerse pasar por agentes o directivos con el fin de desviar transferencias, podrían abrir o realizar operaciones financieras en nombre de los jugadores o podría utilizarse para algún tipo de presión.

Esta brecha no solo afecta la privacidad, sino que pone en jaque la integridad de las operaciones de la FIFA a las puertas del Mundial, ya que los sistemas de registro de las confederaciones suelen estar interconectados.

La AFC ya estaba bajo lupa por un antecedente relacionado con un escándalo de pasaportes falsificados en Malasia a principios del presente año.