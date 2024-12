Guardiola traiciona su estilo de juego para volver a ganar

Si te preguntan cuál es la característica más evidente que tienen todos los equipos dirigidos por Pep Guardiola, la mayoría pensará en la posesión. Una estadística que siempre ganan los equipos del español . Aunque esta vez no ha sido así.

Necesitaba vencer en el estadio King Power. Y lo hizo. Venció 0 -2 al Leicester. Es lo único, el marcador, que revela algún síntoma de reacción del Manchester City: concedió demasiado en su defensa, otra vez; no sólo no fue tan superior como acostumbraba siempre, con posesiones y ocasiones que apabullaban al contrario en el pasado, sino que ni siquiera fue superior realmente en el juego a su adversario, y empezó con un manejo del balón que rondó el 85 por ciento y que, apenas media hora después, se había reducido al 53 por ciento. Descriptivo. Terminó por debajo: 45 por cien.

"Es un alivio"

Una victoria con la que ha podido celebrar su partido 500 en el club citizen. El español en la rueda de prensa aseguró que no ha sido su “partido ideal, pero en este momento es casi imposible aceptarlo. Ojalá la victoria nos dé un mejor ánimo”.

Además, alegó que "no tenemos suficiente energía para aguantar los 90 minutos de nuestro partido. Pero espero que este resultado nos ayude en el nuevo año a recuperarnos un poco de nuestros malos momentos, básicamente los resultados y la recuperación de los jugadores...".

Cordon Press Haaland abrazando a Pep Guardiola

Un triunfo que “no es una alegría, es un alivio en este momento. Esa es la palabra que realmente expresa el sentimiento que tenemos todos nosotros. Parece que hemos hecho cosas increíbles durante muchos años, y ahora no hemos sido capaces de ganar partidos. Es un alivio, pero tenemos que mejorar...".