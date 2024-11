Guardiola: "No sé si nos mandarán a quinta división, pero subiremos y subiremos hasta volver a la Premier"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, insistió este viernes en que seguirá en el club 'citizen' incluso si descienden por sus supuestas infracciones financieras, para devolverlo a la máxima categoría del fútbol inglés, al mismo tiempo que confesó que renovó en el banquillo de la entidad "por resultados" y porque le quieren allí.

El entrenador del City puso fin esta semana a las especulaciones sobre su futuro inmediato al ampliar su contrato hasta 2027 con el club con el que ha levantado seis títulos de la Premier League. Justo en un momento en el que la entidad se enfrenta actualmente a 115 acusaciones de presunto incumplimiento de las normas financieras.

"Cuando todos los clubes nos acusaban de hacer algo mal, y preguntaban qué pasa si descendemos, y dije que yo estaré aquí. El año que viene, no sé si nos descenderán a quinta división, pero vamos a subir y subir y volver a la Premier League. Lo sabía entonces y lo siento ahora", señaló el entrenador en rueda de prensa antes de enfrentarse al Tottenham este sábado.

EFE Pep Guardiola, técnico del Manchester City.

Guardiola ha ganado 18 trofeos desde que se hizo cargo del Manchester City en 2016, con un palmarés que incluye también la Liga de Campeones y dos Copas de Inglaterra. Y su anterior contrato finalizaba a final de la presente temporada. Ahora, ha renovado hasta junio de 2027. "Sentí que debía quedarme aquí porque me quieren, por razones obvias, por los resultados", argumentó.

"A veces algo puede encenderse en uno mismo para decir que es el momento de quedarse aquí. En sólo dos horas lo hemos conseguido. Tal vez sea un poco arrogante, pero creo que merecemos continuar por lo que hemos hecho en los últimos años", agregó.

Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que cerró la negociación en dos horas y que todas las decisiones de su vida las toma en función de cómo se encuentra en ese momento. "¿Renovará o no? No quiero estar en esa posición. Me encantaría quedarme dos años más, pero sé que si los resultados no son buenos, no me quedaré dos años. Pasa lo mismo con los jugadores. Tenemos futbolistas legendarios, pero tienes que hacerlo bien. Si no, el dueño y los aficionados dirán: '¿Qué pasa? Tenemos que cambiar?' Todos estamos bajo presión, yo el primero. Quizás sea un poco arrogante, pero creo que nos merecemos seguir por lo que hemos hecho en los últimos años".