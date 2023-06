Guardiola avisa al Real Madrid entre bromas: "Que no se confíen, estamos a 13 de ellos"

El español Pep Guardiola conquistó este sábado con el Manchester City su tercer título de la Liga de Campeones en calidad de entrenador, culminando así su segundo triplete de Liga nacional junto a Copa nacional y máximo torneo continental, 14 años después de haberlo conseguido con el FC Barcelona.

10 jun 2023 - 23:28

Al término del encuentro atendió al micrófono de nuestro compañero Ricardo Sierra en Movistar+ y analizó esta victoria con el club inglés, aunque con referencia también al Barcelona: "El Barça es el Barça para mí, pero aquí me han tratado como un hijo y es verdad que esta Copa ha dado sentido a las cinco ligas que hemos ganado".

El héroe del City fue el centrocampista español Rodrigo Hernández que desveló en Movistar+ una conversación con Guardiola en el descanso para intentar animarle después de unos malos primeros minutos del internacional y el entrenador catalán también explicó lo sucedido con su pupilo: "Aprendí del pasado que en el descanso de la Champions no echo broncas, solo le dije que se relajara que era el mejor mediocentro de Europa y en la segunda parte lo ha hecho mejor y el gol le ha animado".

"Stones lleva un año extraordinario. Bernardo Silva, qué jugador. Hemos estado, no a nuestro nivel, pero lo entiendo por la dificultad de la Champions. No los hemos hecho nunca y los jugadores lo sienten y es normal. Probablemente el año que viene si estamos bien y llegamos lejos estaremos un pelín más relajados", añadió sobre el resto de la plantilla.

En relación al partido, Guardiola reconoce que no han hecho su mejor fútbol: "En general no hemos estado en nuestro nivel pero lo entiendo por la competición que es, y el año que viene si llegamos lejos estaremos más tranquilos".

Al acabar la entrevista y entre bromas, Pep Guardiola dejó un mensaje que no le gustará al madridismo: "El Madrid que no se confíe, estamos a 13 de ellos, que el Madrid no se confíe".

El técnico del City también felicitó al Inter por el gran partido que hicieron.