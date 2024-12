El Gremio femenino denuncia un lamentable episodio racista en el partido ante River: "Llamaron macacas a las chicas"

Anoche se disputó un duelo de la Ladies Cup entre River y Gremio que estuvo marcado por un episodio racista hacia las jugadoras del equipo brasileño.

Tal y como explica el Gremio en redes sociales, "el partido terminó al final del primer tiempo después de que el rival expulsara a sus jugadoras por actos racistas y se quedara sin el número mínimo reglamentario. Lamentamos lo sucedido y repudiamos cualquier acto discriminatorio".

Todo se desencadenó después del gol brasileño que ponía el 1-1 en el marcador: "Las jugadoras del equipo contrario llamaron a las chicas de macacas, de negritas. Hubo un caso con un recogepelotas, pero él estaba ahí trabajando. Desde el comienzo del partido ocurrió esta situación. Esto no puede seguir sucediendo. ¿Hasta cuándo vamos a continuar fingiendo que no hay racismo? No es simplemente volver y jugar. Era tranquilizar a las chicas y tener un poco de dignidad. Fuimos agredidos moralmente y está televisado. Todo el mundo lo vio", expresó Thaissan Passos, entrenadora de Gremio al término del partido.

River, por su parte, fue contundente y condenó los hechos: "River Plate manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos discriminatorios ocurridos en el encuentro con Gremio por la Brasil Ladies Cup 2024. Comunica que ya está tomando las medidas disciplinarias correspondientes y seguirá trabajando para erradicar este tipo de conductas".

El Gremio, a su vez, emitió un comunicado explicando lo sucedido: "Se registró un informe policial en la comisaría responsable y haremos todo lo posible para garantizar que el caso resulte en un castigo para los responsables. Nosotros, en el Clube de Todos, no aceptamos este tipo de situaciones y aprovechamos para reforzar nuestro compromiso contra todo tipo de prejuicios y discriminaciones".

El Comité decidió aplicar la pena máxima prevista en el artículo 26 del reglamento de la Ladies Cup y suspendió a River por dos años para reforzar su posición antirracista.