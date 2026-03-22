El Granada escapa del descenso con una victoria en Zubieta

El Granada, gracias a los goles de Petit y Lama en los primeros cinco minutos de partido, se ha llevado tres puntos importantísimos de San Sebastián, donde se ha enfrentado este domingo a la Real Sociedad B en un duelo directo por la permanencia saldado con un 0-2.

En la primera acción del partido, Gonzalo Petit quitó las telarañas de la portería de Fraga para poner el 0-1 antes de cumplirse el primer minuto de partido. Inicio soñado para el Granada, que el Sanse intentó igualar con un disparo sin peligro de Mariezkurrena desde el balcón del área.

En el minuto 5, Manu Lama dobló la ventaja para los suyos con un testarazo a la salida de un córner botado por Trigueros. Poco después, los de Pacheta estuvieron a punto de marcar el tercer gol tras otro remate de cabeza en una falta lateral, pero en este caso se marchó por encima de la portería txuri urdin.

En el 9, Mikel Rodríguez cabeceó alto en una falta que botó la Real B, pero los de Ansotegi no estaban encontrando la finura de otros días. El conjunto visitante tenía el partido exactamente donde quería, aunque Ochieng pudo marcar el 1-2 en un cabezazo que se marchó fuera por muy poco (minuto 29).

En la acción posterior, nuevamente el keniano perdonó ante Zidane en un mano a mano que mandó a córner el guardameta internacional por Argelia.

En el minuto 43, el portero nazarí tuvo que medirse a fondo para mandar a córner una falta directa lanzada por Dani Díaz y, antes del descanso, Mikel Rodríguez remató sin fortuna de volea para que, posteriormente, Kita cabeceara alto.

Ya en la segunda mitad y con un cambio por escuadra, el Granada pudo ampliar la diferencia tras un error de Fraga, que no midió bien en su salida por alto pero, por fortuna para él, ningún atacante del conjunto visitante alcanzó a rematar. En el 56, el canterano realista Álex Sola remató entre palos desde el piquito del área, pero Fraga evitó el tercero.

Seguidamente, Izan disparó arriba en un buen derechazo del canterano nazarí, aunque el Sanse pudo recortar la diferencia en el marcador con un testarazo desviado de Beitia a centro de Mikel Rodríguez.

La Real B lo siguió intentando pero el Granada, sólido en defensa, apenas permitía acciones de peligro a los donostiarras. En el minuto 70, Carbonell remató por encima de la portería de Zidane tras una salida dudosa del meta nazarí, pero el centrocampista catalán no acertó desde el balcón del área.

En el tramo final, Pablo Sáez remató alto en lo que pudo ser la sentencia final (minuto 83), aunque los de Pacheta no estaban sufriendo demasiado ante un equipo local que quería pero no podía. Luca Zidane tuvo que vestirse de héroe para mandar al larguero un cabezazo impecable de Jakes Gorosabel. Mariezkurrena también lo intentó en un lanzamiento directo de falta, pero no acertó y se le marchó por encima de la portería.

Zinebi remató en el minuto 89 desviado desde la frontal del área y, nuevamente, Zidane mandó a córner un remate de Mariezkurrena. Pudo haber más goles en Zubieta pero el Granada se llevó tres puntos clave en la lucha por la permanencia gracias a un gran arranque de partido.

FICHA DEL PARTIDO:

0.- Real Sociedad B: Fraga; Agote (Garro, m. 67), Kita, Beitia, Dadie (Jakes Gorosabel, m.82); Aguirre (Eceizabarrena, m. 67), Carbonell, Mikel Rodríguez (Gorosabel, m. 77); Dani Díaz (Astiazarán, m. 46), Ochieng y Mariezkurrena.

2.- Granada: Zidane; Óscar, Lama, Williams, Diallo; Izan (Alcaraz, m. 73), Trigueros, Hormigo (Alemañ, m. 69); Diocou (Pablo Sáez, m. 46), Sola (Rodelas, m. 73) y Petit (Zinebi, m. 81).

Goles: 0-1 m. 1: Petit; 0-2 m. 5: Lama.

Árbitro: Eder Mallo (Comité Castellano-Leonés). Amonestó a Dani Díaz (34), Dadie (39), Carbonell (54) y Agote (65) por parte de la Real Sociedad B; y a Diocou (23), Izan (43), Hormigo (50), Pablo Sáez (60) y Petit (81) por el Granada.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 31 de Segunda División disputado en el estadio de Zubieta ante 1.916 espectadores.