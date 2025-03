El gran susto de Fernando Alonso que pudo acabar muy mal: "He tenido mucha suerte..."

No fue el día para Fernando Alonso. El asturiano, que ya tuvo que abandonar en Australia en la primera carrera por un accidente en la vuelta 34, no pudo acabar el Gran Premio de China y sumó su segundo cero del 2025. Alonso solo duró cinco vueltas en Shanghai por un problema en los frenos de su monoplaza.

EFE Los mecánicos de Aston Martin guardan en boxes el coche de Fernando Alonso tras su problema.

"No puedo frenar, no tengo frenos", indicó el doble campeón mundial a su equipo por radio. Justo antes, el francés Pierre Gasly (Alpine) había señalado a sus mecánicos que los frenos del asturiano estaban echando humo. El español partía desde la 13ª plaza en parrilla y fue el único piloto que tuvo que retirarse durante la carrera. Y encima "hay que celebrar que no hubiera un problema mayor", como indicó en DAZN el embajador de Aston Martin Pedro Martínez de la Rosa.

Sin embargo, por suerte todo quedó en un susto y no hay que lamentar una desgracia mayor. Y es que Alonso se quedó sin frenos por su sobrecalentamiento: "No hicimos demasiadas vueltas. El freno de atrás estaba muy caliente desde la primera vuelta. El pedal se fue al fondo sin ningún tipo de frenada, pero menos mal que era la curva 1 que es muy larga y pude bajar marchas y con el freno motor ir reduciendo la velocidad a 50 o 60 para no estrellarme. Si me llega a pasar en la curva 13 o 14, me hubiera llevado por delante tres o cuatro coches. He tenido suerte de no sufrir un accidente", aseguró el asturiano en declaraciones a DAZN.