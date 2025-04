Así se inscribe a un futbolista en LaLiga: ¿Qué pasos incumplió el Barcelona con Dani Olmo y Pau Víctor?

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado este jueves el recurso de alzada presentado el pasado 7 de enero por el Barcelona y sus futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor, por lo que las licencias de ambos jugadores continúan en vigor. El organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes no ha entrado a valorar el control económico ejercido por LaLiga, pero ha considerado que la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga no es competente para decidir acerca del visado previo y de la licencia solicitada por el Barça, por lo que ha considerado su acuerdo nulo de pleno derecho.

Tras esta decisión ambos futbolistas podrán competir hasta el 30 de junio como azulgranas al mantenerse sus licencias, pero ¿cómo funciona el sistema de tramitación de fichas en España? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un club para poder inscribir a un futbolista?

Procedimiento para la inscripción de un jugador en una competición profesional

1. Solicitud de alta en LaLiga Manager: El club inicia el procedimiento, según la situación federativa del jugador. Para ello debe contar con saldo de inscripción suficiente, en caso de no disponer de este la propia plataforma no le permitirá continuar con el procedimiento de inscripción. En el caso del Barcelona con Dani Olmo y Pau Victor como el pasado 31 de diciembre no disponía de saldo de inscripción suficiente, el sistema LaLiga Manager le denegó automáticamente el iniciar el procedimiento.

2. Validación por el Área de Control Económico de LaLiga: Se revisan los datos económicos del procedimiento de inscripción en base a la documentación aportada por el club. Si se cumple con las Normas de Elaboración de Presupuestos y se aprueba la operación por parte del Control Económico y a través del sistema LaLiga Manager se pasa a la siguiente fase del proceso de validación; si no, se solicitan ajustes o información adicional. En el caso de Dani Olmo y Pau Victor, el 3 de enero el club disponía de saldo de inscripción y se validó el procedimiento por parte del Control Económico tras la presentación de la información remitida por el club.

EFE Dani Olmo celebra el 2-0 del Barcelona contra Osasuna, su último gol con la camiseta azulgrana.

3. Revisión por el Área de Competiciones de LaLiga para la emisión del Visado previo: Verificación de la documentación según la normativa y los reglamentos aplicables (no se entregan los visados si se superan los extracomunitarios o se excede el número de licencias). En caso de incumplimiento se denegaría el visado previo. Si es correcto se valida por parte del Area de Competiciones a través del sistema LaLiga Manager, se obtiene el Visado Previo y se envía a la RFEF a través del sistema interconectado Fénix. En el tema Dani Olmo y Pau Victor, el 4 de enero se deniega el visado previo de ambos jugadores.

4. Elegibilidad para competir: Una vez visado por LaLiga, el jugador es elegible para competir.

laliga recurrirá

LaLiga ha valorado en un escrito la decisión del CSD y ha dejado clara su decisión de recurrir ante el Tribunal Contencioso-Administrativo al considerar que la resolución no es conforme a derechos, que ha sido dictada 3 meses después de la interposición del recurso y agotando el plazo y que dichas medidas fueron adoptadas sin concurrir los presupuestos legales y garantías procesales y afectaban a la integridad de la competición.