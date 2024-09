El gran enfado de Carlos Alcaraz con la jueza de silla: "Esto no es tenis"

Carlos Alcaraz mostró un gran enfado en el torneo Open de Pekin. En el enfrentamiento contra Giovanni Mpetshi, el tenista de Murcia avanzó a la siguiente etapa al vencer por 6-4 y 6-4, resistiendo el fuerte servicio del jugador francés.

"Carlitos" ha avanzado a los cuartos de final después de tener un enfrentamiento con la árbitro que le multó por exceder el límite de tiempo de 25 segundos que tienen los jugadores para sacar y reanudar el juego. Durante un momento crítico en este partido de octavos de final, la árbitra Raluca Andrei, con un punto de set a favor del español, le dio una advertencia a Alcaraz por exceder los 25 segundos.

EFE Carlos Alcaraz

Y la irritación de Alcaraz fue inmensa. En el primer momento, expresó: "No hay tiempo suficiente para hacer algo". El segundo set se lo llevó mientras estaba adelante por 5-4 y, después de salvar tres oportunidades de quiebre, estaba sirviendo para ganar el set. Recibió la sanción y se dirigió de inmediato hacia la juez de silla. No comprendía por qué le habían dado esa penalización justo al finalizar el tiempo y cuando estaba a punto de sacar. "No puedo practicar tenis de esta manera..." Esto no es un juego de tenis. "¿Qué es esto?", preguntó a Raluca Alexandra Andrei.

"Nunca me han puesto un warning mi vida", apuntó también Alcaraz mientras reseñaba que llevaba dos en este set. El público presente en las gradas rompió a aplaudir tras escuchar las quejas del tenista español que se llevaría el partido por 6-4 y 6-4.

alcaraz avanza de ronda

Tras avanzar a la segunda ronda del Abierto de China ATP 500, el tenista español Carlos Alcaraz expresó este viernes su enfoque estratégico para enfrentar a su próximo rival, el neerlandés Tallon Griekspoor, quien también podría ser oponente en la Copa Davis.

EFE Carlos Alcaraz

"Da igual contra quién juegues; siempre es una oportunidad para aprender y analizar a los jugadores con los que me voy a seguir encontrando en el circuito durante mucho tiempo", aseguró Alcaraz. El murciano destacó la importancia de cada partido para prepararse: "El partido aquí en Pekín, sea cual sea el resultado, me podrá ayudar de cara a Málaga si me enfrento contra él y también para los próximos años".

En relación a su debut en el torneo, donde venció al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4 y 6-4, Alcaraz se mostró satisfecho con su desempeño. "Estoy muy contento con cómo jugué hoy. Fue un partido increíble", afirmó.

Alcaraz también subrayó la importancia de "salvar esos tres puntos de break y luego cerrar el set" en un momento clave del partido.

@ATPTour_ES Carlos Alcaraz

Sin embargo, reconoció ciertos momentos de frustración por la falta de tiempo entre puntos: "Sentía que no tenía tiempo, tenía que apresurarme entre puntos y no podía tomar un respiro o descansar".

público chino

Al referirse al público chino, el segundo cabeza de serie mostró una actitud madura y agradecida. "No espero que en ningún partido todo el público me anime a mí, y si hay un partido donde haya mucha más gente animando al otro, tampoco me lo voy a tomar a mal", señaló, destacando su deseo de ofrecer buen tenis para entretener a los espectadores y conectar con ellos.

Además, elogió la acogida que ha recibido en Pekín: "Me siento muy cómodo aquí, y solo puedo decir cosas buenas sobre los aficionados y la gente; son muy amables". Alcaraz se enfrentará en segunda ronda del Abierto de China al neerlandés Tallon Griekspoor, 39º del ránking ATP, quien derrotó a Miomir Kecmanovic en tres sets.