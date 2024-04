Gonzalo Miró bromea con las desventajas de la 'kiss cam' en un campo de fútbol: "Se ha acabado"

Uno de los momentos más particulares de la retransmisión, en Tiempo de Juego, del Villarreal - Atlético de Madrid de LaLiga nos lo dejó el descanso del partido.

El Villarreal puso en marcha hace un par de años en marcha una 'kiss cam' al descanso, para divertimento de los espectadores y, en este caso, para el equipo de narración y comentaristas del programa de la Cadena COPE.

La 'kiss cam' es una de las iniciativas más modernas de entretenimiento en los descansos de diferentes eventos deportivos o musicales que consiste en una cámara que va en busca de parejas entre los espectadores, y cuando estos se ven en los videomarcadores, deberían darse un beso, algo a lo que no todos están dispuestos.

De hecho, las redes sociales están llenas de momentos embarazosos en los que aparecen dos personas que quizás tengan algo que esconder u otras situaciones similares.

La 'kiss cam' al descanso del Villarreal - Atlético

El momento de la 'kiss cam' permitió un momento de bromas entre Heri Frade, Rubén Martín, Gonzalo Miró, Petón y Elías Israel, después de una intensa primera parte entre Villarreal y Atlético de Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"A muchos les pillan en una imagen indeseada, a otros les dan un codazo y desaparecen del plano", comentaba Petón.

Rubén Martín, desde la cabina del estadio, se 'explayaba' con su reflexión del momento: "Cómo se comen el 'hocico', ¿eh? Pero te pueden coger y pillar en un mal momento. A mí me parece muy arriesgado esto".

Le lanzó la réplica rápidamente Gonzalo Miró: "Igual es que Rubén le da miedo por tener algo que ocultar... Con esto, con lo que se ha acabado es ir con los amantes al fútbol", bromeaba el comentarista.

El que intentó poner algo de cordura entre beso y beso fue Elías Israel: "¡No seáis brutos! Lo divertido es que te toque con una persona desconocida al lado".

Mientras tanto, Heri Frade trataba de presumir de entereza: "Si en la época en la que yo iba al fútbol hubiera existido la 'kiss cam', creo que nunca me habrían pillado", a lo que Elías replicó con una situación muy particular: "Imagínate que te pilla en una cabina de radio y tienes que darle un beso al técnico o a Antoñito Ruiz...", algo que destapó un recuerdo de algo que no dejó, precisamente, el mejor de los recuerdos, en el presentador de Tiempo de Juego.