El Getafe quiere de vuelta a Enes Unal

Un año después Enes Unal puede regresar al Getafe. El delantero turco es el gran objetivo del club madrileño para reforzar su ataque en este mercado invernal, según ha desvelado Gemma Santos. En el Coliseum hace falta gol: Solo 11 en 17 partidos y con la lesión de Borja Mayoral lo mejor es ponerse en manos de un viejo conocido que hizo 30 en dos temporadas antes de romperse el cruzado.

El club ya preguntó y se interesó en el turco hace un mes. El Getafe ha hablado con Enes Unal y con el Bournemouth, pero lo cierto es que muy complicado su regreso. La entidad solo puede pedir su cesión, porque no hay dinero para otra opción por el límite salarial. El jugador vería con muy buenos ojos volver si Bordalás le asegura minutos, pero su club, que pagó por él 16'5 millones de euros no quiere dejarle salir y menos después de los dos goles que ha marcado en los dos últimos encuentros.

Ángel Torres cree que el equipo no sufrirá

El presidente del Getafe, aseguró este miércoles que su equipo sufrirá “menos de lo que muchos piensan” y lanzó un mensaje de optimismo para su entrenador, afición y jugadores, actualmente preocupados por la situación del conjunto azulón, al borde de los puestos de descenso.

EFE Coliseum Alfonso Pérez, estadio del Getafe

“Este año se han empeñado los resultados de que vamos a sufrir y vamos a sufrir menos de lo que muchos piensan. Hay que ser optimistas. El equipo está jugando bien, está dando la talla. La baja de Mayoral, que espero que la semana que viene cuando vuelva de vacaciones, le veamos en la alineación… Esperemos porque si no tendremos que buscar un sustituto”, dijo.

Respecto a la remodelación del Coliseum, informó de que espera que el ayuntamiento otorgue la licencia definitiva al Getafe en el mes de enero y dijo que, hasta que no ocurra eso, no se compromete a dar fechas del inicio de las obras: "Voy a esperar, espero que así sea y no haya problemas. Vamos a esperar y si es así, espero comenzar las obras en abril. Los arquitectos van a hacer un campo que va a ser una maravilla. Vamos a crecer en torno a 1.500 localidades”.