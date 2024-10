El sincero alegato de Marc Márquez contra el Gran Premio de Valencia: "La única opción..."

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), ocho veces campeón del mundo de motociclismo, no quería pronunciarse sobre la posibilidad de disputar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, pero al final lo hizo al afirmar que "sería un error, éticamente hablando".

"Mi sentimiento es claro, como piloto español me gustaría tener un gran premio en España, y más en uno de los circuitos que más me gusta, y en el que siempre hay un ambientazo, pero la situación es la que es y primero de todo tenemos que ayudar a toda la gente que se ha quedado sin casa, que ahora mismo no tiene un techo, comida, todo eso", comenta Márquez al diario deportivo AS y Relevo.com.

@CircuitValencia El circuito Ricardo Tormo de Cheste ha sido castigado por la DANA.

Marc Márquez asegura que "las imágenes son terroríficas; estamos lejos, pero lo hemos seguido de cerca y duele muchísimo ver a gente en esas condiciones, y cómo la DANA ha golpeado Valencia en este caso y la cuestión sobre que tenemos un gran premio allí, queda completamente sin sentido, para mí sería un error hablar de ello, cuando hay gente sin casa, hemos perdido a muchos españoles, hemos perdido vidas".

"Todos los recursos que tengamos en nuestro país hay que destinarlos a esa gente. Eventos deportivos, extra deportivos, quedan completamente en segundo plano. Los recursos deberían ir destinados a allí", insiste.

Y a vueltas con la última carrera de la temporada, comentó que "la única opción que tendría sentido para hacer el gran premio de Valencia sería destinando todos los recursos, todo lo recaudado, a esas familias. Cuando digo lo recaudado digo todo lo que se gane en el gran premio".

@CircuitValencia Así están los accesos al circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Aunque insistió en que "queda en segundo plano, porque hay familias sin casas, que han perdido familiares. He visto imágenes del circuito, y tendrían que estar entrando camiones por esa carretera que está completamente destrozada… Viendo las imágenes desde aquí, desconociendo muchas cosas, para mí si existe la posibilidad de recaudar mucho dinero para todas esas familias, tendría algo de sentido, pero si no, es completamente secundario".

"Yo no digo que se debería cancelar Valencia, digo que se tendría que valorar todo lo que pasa, lo que hay, qué daños hay, qué pros y qué contras habría, ¿pero que tendría que haber otra carrera sí o sí? Sí. Ya se han cancelado dos durante este año, no tendría sentido acabar el campeonato aquí, decir el jueves ‘No, se acaba el campeonato aquí’. Tendría que haber otra carrera en algún sitio", recalca con claridad Marc Márquez.