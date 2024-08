El gesto de grandeza del mejor maratoniano de la historia en su último baile olímpico

El etíope Tamirat Tola, que entró en la lista de convocados a última hora por la baja de Sisay Lemma, se llevó la victoria en el maratón de París, con récord olímpico (2h06:26), en una carrera en la que el duelo entre su compatriota Kenenisa Bekele y el keniano Eliud Kipchoge, retirado, no fue tal, ya que ninguno de los dos rindió al nivel esperado y quedaron muy pronto relegados de la pelea por el triunfo.

Sin embargo, la victoria de Tola quedó eclipsada, en parte, por el foco mediático del duelo que iban a lidiar Kipchoge y Bekele y que al final no fue. De hecho, el keniano protagonizó una de las imágenes icónicas de los Juegos, y que probablemente pasará a la historia, cuando en el kilómetro 28 se paró, se puso a hablar con un policía y siguió su trayecto a pie por el carril de seguridad ante la mirada atónita de los aficionados, que lo vieron caminar hasta el 31. Afectado del estomago, decidió retirarse sin poder revalidar los oros de Río 2016 y Tokio 2020 después de haber esperado al último corredor de la prueba.

Eliud Kipchoge at 31k, dropping out after waiting for last-place Ser-Od Bat-Ochir pic.twitter.com/qzGvYA0F8u