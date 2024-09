Lo que gana el mítico Andy Carroll en la cuarta división francesa: "Jugar me cuesta dinero"

Andy Carroll tiene 35 años, una edad en la que algunos de los grandes jugadores buscan algún club de retiro, posiblemente en alguna de las ligas menos exigentes pero que permiten seguir viviendo con comodidad, como la liga saudí o la norteamericana.

No es el caso de Carroll, que este pasado verano fichó por el Girondins de Burdeos, un histórico del fútbol francés, hoy en la cuarta división del fútbol galo, procedente del Amiens.

Fue el jugador que suplió a Fernando Torres tras su salida en el Liverpool, y debutó con la selección de Inglaterra en 2010, con la que disputó nueve partidos oficiales.

Carroll habla de su salario en una entrevista concedida a RMC, en la que dejó claro que juega sin mirar el dinero. Su ficha estimada está en torno a los 3500 euros al mes: "Eso es sencillamente porque amo el fútbol. Siendo sincero, hasta me cuesta dinero jugar en el Burdeos. Pero juego al fútbol y simplemente estoy feliz de jugar al fútbol. Quiero ser parte de la historia de este club, y de verdad que no es una cuestión de dinero. En mi carrera, nunca ha sido una cuestión de dinero", confesó.

Preguntado por si cree que su fichaje el pasado verano pudo provocar reacciones de sorpresa, Carroll volvió a hablar con sinceridad: "¿Sabes? Me encanta el fútbol y esta era una oportunidad de jugar en un gran club francés. Al final, el nivel en el que juegues no importa. Me encanta jugar al fútbol y eso es a lo que vine aquí".

EL DESCENSO A LOS INFIERNOS DE UN HISTÓRICO FRANCÉS

El Girondins de Burdeos, ganador de seis Ligas, entre otros títulos, que atraviesa una mala racha económica, trata de sobrevivir jugando en una Cuarta División a la que descendió desde Tercera por impagos a sus jugadores.

"Es triste ver a un club, sin importar el que sea, pasar apuros. Es muy triste, pero tenemos que involucrarnos para que el club vuelva a estar donde merece estar. Tenemos que luchar lo mejor que podamos. Tenemos un gran equipo, un gran entrenador, un gran personal y espero que podamos volver a ascender en los próximos dos años", deseó el futbolista.