La Gabarra saldrá 40 años después y los cuartos de la Champions; en el Tertulión de los domingos

El Athletic de Bilbao se proclamó campeón de la Copa del Rey tras ganar en los penaltis al Mallorca, después de que el partido acabara 1-1 en la prórroga. En el arranque, las cosas aún más claras sin llegarse al minuto de juego. El primer balón del Mallorca, uno muy largo buscando la cabeza de Muriqi. El primero jugable del Athletic, uno a la carrera más larga todavía de Nico que no terminó bien. Un par de disparos de Galarreta, el primero bien respondido por Greif y el segundo bloqueado por la defensa, abrieron el capítulo de jugadas de peligro.

Como lo fue también un disparo lejano de Muriqi tras recibir una pelota de Nico en un error en la circulación del pequeño de los Williams. Y por supuesto el primer gol del partido. Una jugada de córner en la que el Mallorca remató hasta cuatro veces hasta que Dani Rodríguez perforó la meta de Agirrezabala en el minuto 21.

La segunda mitad arrancó con otro balón largo, esta vez hacia Larin, que le ganó la carrera a Vivian y no marcó el 0-2 a los 16 segundos de la continuación porque Agirrezabala le atajó le atajó el tiro cruzado a meda altura con el que intentó batirle. Pero no llegó ese 0-2 y sí el 1-1. Un tanto generado por un tremendo pase a la espalda de la defensa mallorquinista de Nico que Sancet si alojó, y teniendo menos ángulo, donde antes lo había intentado Larin.

Ya en la prórroga, con muchos cambios, Muniain no enganchó bien una volea dentro del área pero si lanzó un buen golpe franco, aunque se le marchó fuera por poco. No sacó partido ninguno de los dos de su gran ocasión y se llegó a los penaltis. A donde quería llegar el Mallorca, confesó en la previa Aguirre. Eso sí, si los acababa ganando. Y no ocurrió.

La tanda arrancó con Muriqi, que engañó a Agirrezabala. No falló tampoco Raúl García, pese a que Greif acertó el lugar. En el segundo lanzamiento emergió la figura de Julen, parando con una estirada hacia su lado derecho a Morlanes. Posteriormente, Muniain adelantó al Athletic en la tanda. El tercero del Mallorca acabó en la grada de La Cartuja, y Vesga no falló para dar doble ventaja al Athletic, que recortó Antonio Sánchez. El decisivo fue cosa de Berenguer y, el resto, ya es historia rojiblanca.

En la grada, la victoria de los vascos fue abrumadora, con casi tres cuartos de campos copados por aficionados del Athletic Club. Una afición rojiblanca que, en esta ocasión, no pitó de manera unánime el himno nacional español y se frotó los ojos al ver por fin a su equipo ganar la Copa. El Mallorca tuvo sus ocasiones y comenzó incluso por delante, pero se le esfumó su segundo torneo del k.o.

