El futuro de Ancelotti y de la plantilla del Real Madrid, a debate en Tiempo de Juego: "No lo sé"

El Real Madrid encajó una muy dura derrota en la vuelta de las semifinales de la Champions League, ante el Manchester City en el Etihad Stadium (4-0). Los blancos sufrieron un auténtico repaso en Manchester y fueron muy inferiores a los de Guardiola, con Courtois evitando una goleada que pudo acabar siendo mucho mayor si no hubiese sido por su magnífico nivel, como siempre, en la portería.

Una goleada que planteó muchas dudas en 'Tiempo de Juego' sobre el futuro del Real Madrid, en una temporada con una distancia gigantesca en LaLiga con el Barcelona (14 puntos) y una goleada histórica para cerrar 'su' competición, la Champions League. Muchas dudas en dos figuras: el entrenador, Carlo Ancelotti, quien ha planteado dudas sobre la mesa y que tiene rumores encima sobre una posible marcha a la selección de Brasil; y la plantilla blanca, que tampoco ha dejado satisfecho, en muchas ocasiones, a la afición del Real Madrid, sobre todo por las rotaciones que el equipo necesitaba.

"El Real Madrid necesita una revolución..."

Los tertulianos de 'Tiempo de Juego' se hicieron una pregunta, a petición de Paco González: ¿Debe de seguir o no Carlo Ancelotti? Una cuestión que no era fácil, y que escenificó mejor que nadie una leyenda del club blanco como es Manolo Sanchís.

"No te lo puedo contestar con un sí o con un no, hay que mirar los últimos 10 meses. Lo que tiene que hacer el club es revolucionar el proyecto, y tiene que saber hasta dónde. Es una decisión de club. Le tendré un gran agradecimiento a Ancelotti, pase lo que pase", señaló el exjugador blanco al respecto.

El siguiente en responder fue Manolo Lama, que lo tiene claro: Ancelotti debe de seguir. ¿Su gran argumento? Los títulos. "Ha ganado tantos títulos. Si sigue, le tienen que hacer muchos retoques en el equipo. Con este equipo ha tocado fondo, hay mejores equipos que este Madrid. Bastante ha hecho con la cantidad de jugadores veteranos que tiene", señaló Manolo Lama tras el partido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la línea de los refuerzos siguió Poli Rincón. Para el exjugador y comentarista del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', hay un problema que tiene el Real Madrid: su plantilla. "El problema no es de Ancelotti. Si ves el banquillo de hoy, ves que le falta. Mira el banquillo del City. El Madrid no tiene una buena plantilla", señaló Poli. Algo en lo que también coincidieron Tomás Guasch y Miguelito: es un asunto de jugadores.

"Al Madrid le vino mal ganar esa Champions"

A la hora de preguntar, después, sobre qué refuerzos debe de hacer el Real Madrid, hay una posición en la cual Sanchís ve un déficit claro: un goleador que acompañe a Karim Benzema. O que, incluso, lo sustituya, viendo su rendimiento esta temporada. "Lo que necesitaba el Madrid es un goleador, y lo lleva necesitando varios años. Es una realidad", señaló el comentarista de 'Tiempo de Juego'.

Para Tomás Guasch, es una obviedad de que la plantilla no es la mejor. "El mejor ejemplo de todo esto es cómo ha transcurrido la temporada. El año empieza bien, y pronto llega la realidad. Ante eso, Ancelotti no puede hacer mucho más. Es necesario que se refuercen no solo un puesto, sino varios", dijo Guasch.

Audio

El más claro fue Manolo Lama, que ya avisó de lo que iba a decir. "Voy a decir una barbaridad. Le vino mal al Madrid ganar la Champions. Le supuso pensar, con lo que tenemos nos gana. El Madrid tiene que hacer limpia. Con lo que hemos visto aquí, ¿esas renovaciones que se daban por hecho, se van a certificar?", recordó Lama, en referencia a varias renovaciones como las de Dani Ceballos o Marco Asensio, que acaban contrato esta temporada.

Una goleada que va a traer cola en el Real Madrid. La pregunta es qué rumbo cogerá el equipo blanco. Ahora, las miradas están puestas en la temporada 2023-24.