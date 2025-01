El fútbol español alza la voz por la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor: "Las normas no son igual para todos"

El RCD Espanyol manifestó su "inquietud y preocupación" tras las medidas cautelares que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dado a los jugadores del FC Barcelona Dani Olmo y Pau Víctor para que, hasta que den una resolución final al caso, puedan jugar los siguientes partidos pese a ser desinscritos por LaLiga y la RFEF el pasado 1 de enero.

"El RCD Espanyol quiere transmitir su inquietud y preocupación por la situación que se ha generado en el fútbol español tras la resolución adoptada y hecha pública por el Consejo Superior de Deportes, en los casos de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor del FC Barcelona", expresó el club 'perico' en un comunicado.

Para la entidad blanquiazul, histórico rival ciudadano del club blaugrana, la decisión de conceder una medida cautelar urgente, de carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso presentado, ha creado un "precedente muy peligroso" y supone una "amenaza a la integridad de la competición", en la misma vía que LaLiga, algunos de sus clubes y la RFEF.

"El RCD Espanyol, que mantiene su compromiso absoluto con la competición, ha cumplido la reglamentación sobre el control económico de manera estricta y seguirá haciéndolo, a pesar de las tensiones, limitaciones y dificultades que estas normas económicas le generan", apuntan desde Cornellà-El Prat, a tenor de los problemas para inscribir a los fichajes de invierno, como el central Pablo Ramón.

CORDONPRESS Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores del Barcelona

"Tal y como que se ha manifestado en distintos foros, entendemos que el riguroso control económico aplicado durante los últimos años ha permitido asegurar la sostenibilidad de muchos clubes. La propia Ley del Deporte recoge y protege ese control económico de LaLiga y, sin embargo, con esta resolución se pone en riesgo la norma aprobada y aceptada por todos los clubes profesionales", opina el RCD Espanyol.

Además, reiteran que "los principales actores del fútbol" en España (LaLiga y RFEF) han mantenido una postura "común y firme" desde sus respectivas competencias en todo el proceso. "Sin embargo, el CSD ha dejado en evidencia y ha desautorizado a ambas instituciones con su decisión. Desde el RCD Espanyol se insta a revisar esta resolución que genera incertidumbre y amenaza los principios de igualdad y justicia de la competición", alega el comunicado

El Valencia también emite un comunicado

El Valencia manifestó su desacuerdo con la decisión del CSD y aseguró que es una amenaza al sistema de 'fair play' que ha dado sostenibilidad financiera al fútbol español. En un comunicado, el club de Mestalla recordó que la decisión es "contraria" a la posición de LaLiga y también de la Federación Española y apuntó que es "perjudicial para la integridad de la competición" y que "pone en riesgo los pilares fundamentales de la gestión económica del fútbol profesional". "Con esta decisión queda amenazado un sistema que ha sido reconocido tanto en la Ley del Deporte, como desde otros países y es, además, peligroso para el futuro de la competición", señaló el Valencia.

más voces discordantes

"Hay un antes y un después, nosotros cumplimos, nos equivocamos y cumplimos. El después, las normas no son para todos igual. No se lo que va a pasar, porque indudablemente hay un antes y un después de la decisión del CSD", criticó Sergio Pellicer entrenador del Málaga, equipo que fue castigado por incumplir el Fair Play financiero hace años y llegó a tener solo 18 fichas profesionales.

Otro que ha alzado la voz ha sido José Bordalás, técnico del Getafe: "Los jugadores no tienen culpa de lo sucedido y yo, como entrenador y aficionado, lo que quiero es que estén los jugadores en el campo y que estén los mejores, pero dicho esto hay una situación que nos sorprende. No entendemos que equipos como el Getafe deban cumplir el 'fair play' financiero con las dificultades que tenemos, porque las reglas deberían ser para todos igual. No voy a opinar en cuanto a la resolución pero creo que hay unas reglas que todos debemos cumplir".