De la Fuente: "Todos dais por hecho que van a jugar Nico y Lamine... Ya veremos"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha abogado este viernes por salir "del debate" en torno al central Aymeric Laporte, de quien ha dicho que "está perfectamente" a pesar de que no sea titular en el partido ante Croacia de la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa.

"Aymeric podría jugar, pero habría que arriesgar y hemos decidido no hacerlo. Está entrenando bien estos dos días, al margen del grupo, pero todo el trabajo que teníamos previsto lo estaba haciendo. Está bien, hubiera tenido posibilidades de jugar, pero vamos a esperar cómo evoluciona ya esta semana de cara al jueves. Pero yo creo que, si estaba para jugar mañana, pues entiendo que si todo transcurre con normalidad... estará también", dijo en rueda de prensa.

"No está lesionado, tenía unas molestias. Insisto en que podría jugar mañana y hemos decidido que no asumamos riesgos; no va a jugar mañana por eso, simplemente por protección. Vamos a ver si salimos de ese debate porque, si no, me vais a preguntar; está perfectamente. Ha llegado en el momento adecuado, cuando estaba previsto, cuando yo lo había acordado con él. Está entrenado, motivado, es un granísimo jugador y para mí, hoy, es uno de los mejores jugadores en su puesto", reiteró De la Fuente en la víspera de enfrentarse al equipo croata.

"Representamos a un país, representamos a todos los aficionados que están viviendo y siguiendo a nuestra selección. Me parece que eso ya es motivo de responsabilidad máxima. Y en cuanto al reto, sí, es el más importante que he tenido hasta ahora. Todo lo que he vivido puede tener ciertas similitudes en algunos momentos, pero evidentemente la dimensión que tiene una Eurocopa trasciende en muchas de las situaciones que hemos vivido anteriormente", admitió sobre su rol.

Luego habló sobre Dani Olmo. "También las últimas sesiones las ha completado con total normalidad con el resto de compañeros. Está disponible y se ve las ganas que tiene de jugar, igual que todos. Vamos a valorar mañana, el equipo lo tenemos decidido. Ya veréis mañana si Dani entra o no, pero estaría preparadísimo para salir desde el primer minuto y todo el tiempo que necesitemos oportuno", afirmó al respecto.

Prohibido protestar

El cambio en el comportamiento de los colegiados de la Eurocopa 2024, que permitirán sólo hablar al capitán y castigarán con tarjeta la protesta de cualquier jugador, ha sido tratada en la selección española, como reconoció Luis de la Fuente, que pidió a sus jugadores "responsabilidad".

"Tuvimos reunión de UEFA y una charla de Velasco Carballo en Las Rozas donde nos contó la linea que marcan los árbitros en esta competición. No hay más que cumplirlo y competir como hacemos, con responsabilidad, sabiendo que la tarjeta puede ser más fácil de sacar y hacer una buena lectura de los partidos", reconoció.

Sin embargo, De la Fuente no quiere que sus jugadores estén cohibidos y confía en que sigan la misma dinámica que hasta la Eurocopa. "El fútbol es contacto, es trabajo, lucha, pelea, juego. Habrá que tener cuidado pero no somos un equipo que haya tenido muchas tarjetas hasta ahora. Tratamos de jugar al fútbol con una máxima, entramos once y salimos once".

De Lamine Yamal dijo que "es un niño pero con un talento que solo lo tienen los elegidos". "Me gusta decir que están tocados por esa varita de Dios, son muy pocos los que están en esas condiciones y son también gente que en ese mismo apartado debe entender el juego, entender esas situaciones de madurez, de madurar antes, que también les sucede", apuntó.

"Tratamos de darle normalidad a esa situación, pero arroparle porque también hay que explicarle que desde la humildad crecerá mucho más porque sabemos que estos picos tendrá aquí y le alabaréis y diréis que es fantástico y a todo el mundo; y cuando tenga otros momentos que los va a tener que bajará de nuevo al valle, pues la crítica sea feroz", avisó.