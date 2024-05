De La Fuente no tiene "ninguna duda" con Álvaro Morata y confía en Isco: "Soy admirador"

El seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, compartió este lunes en Estudio Estadio las sensaciones que tiene de cara a la Eurocopa de Alemania, que comenzará en apenas un mes.

A De La Fuente no le tiembla la voz a la hora de concretar sobre algunos futbolistas. Dentro de que generalizó que "muchos jugadores están acabando muy bien la temporada", comentó que para Pedri "es necesario que Pedri se encuentre con Pedri. En cualquier escenario que queramos ver a Pedri, tiene cabida", comentó.

Tampoco pasa desapercibida la sensacional temporada que está realizado Isco Alarcó en el Real Betis. Isco sobresalió en la última victoria del equipo verdiblanco frente al Almería, en LaLiga. Explicó por qué no ha podido ser convocado anteriormente para jugar partidos con la Selección española: "Isco no ha estado con nosotros por diferentes contratiempos. Hemos tenido que dar listas en marzo o noviembre. En esos momentos se dieron circuscintcias contraria por los que no pudiera estar. Una lesión o el buen momento de otros jugadores".

Y prosiguió: "Yo me declaro públicamente admirador de Isco. Lo están haciendo muy bien y se lo merece", dijo rompiendo una lanza a favor del futbolista y deja la puerta abierta a su convocatoria para la Euro'24.

"Sin ninguna duda", con Álvaro Morata

Mucho se ha criticado en los diferentes tiempos de análisis el estado de Álvaro Morata, sobre todo desde que comenzó el año 2024.

Pese a que sus números no son los más óptimos del momento, De la Fuente no duda de su presencia en Alemania con la Selección española.

"Es incuestionable. Primero porque es nuestro capitán; y segundo, porque ha tenido un comportamiento excepcional", declaró, contundente.

De Morata, el seleccionador también destacó que "es un jugador que a veces ha rendido en la Eelección por encima de lo que lo ha hecho en su club. A mí, no me genera ninguna duda".