Frimpong pide perdón a Margarita y al Atlético tras patear el ramo de flores de Pantic

El Atlético de Madrid se impuso este martes por 2-1 al Bayer Leverkusen después de remontar con dos tantos de Julián Álvarez el gol inicial de Piero Hincapié para los alemanes. Esa diana, precisamente, provocó un lío entre los jugadores de ambos equipos después de que en la celebración Jeremy Frimpong, carrilero derecho del equipo de Xabi Alonso, pateara el ramo de flores que suele haber en cada partido en uno de los córners.

Rápidamente el jugador fue silbado por el estadio tras su actitud y Giménez acudió a recriminarle lo ocurrido. Tras el partido, la cuenta inglés del club rojiblanco quiso hacer sangre y subió dos fotos de Julián Álvarez en esa zona del estadio. Pues bien, en un gesto que le honra Frimpong ha pedido perdón por lo que hizo a la afición del Atlético de Madrid.

"Después del partido de ayer, me hablaron de la tradición del ramo de flores en el Metropolitano. No lo sabía y en el momento del gol me deje llevar por la excitación y cometí un error. Perdón a la afición del Atlético y especialmente a Margarita", escribió el neerlandés este miércoles en su cuenta de la red social X.

Rápidamente el mensaje se ha llenado de respuestas de aficionados rojiblancos que agradecían su gesto de pedir perdón al jugador del Bayer Leverkusen y restaban importancia a lo ocurrido este martes sobre el césped del Metropolitano. Incluso el propio Atlético en su cuenta en inglés ha aplaudido el gesto de Frimpong.