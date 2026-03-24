En Francia afirman que el Real Madrid se habría equivocado de rodilla a la hora de examinar a Mbappé: "Es una vergüenza total lo que ha pasado"

La gestión de la lesión en la rodilla izquierda de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid ha quedado en entredicho por una sorprendente información procedente de Francia. Según ha desvelado el periodista Daniel Riolo en el programa 'After Foot' de RMC, el club blanco habría cometido un error de diagnóstico tan grave que obligó al futbolista a buscar una segunda opinión en París para tratar su dolencia.

Riolo asegura que el descontento del jugador fue mayúsculo. "Tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado", explicó el periodista. El especialista francés que consultó Mbappé, Bertrand Sonnery-Cottet, constató que "en Madrid habían trabajado mal" y propuso un protocolo de fortalecimiento muscular que evitó la operación y le ha permitido recuperarse.

Una negligencia mayúscula

El comunicador francés va más allá y vincula este incidente con el despido del cuerpo médico del Real Madrid el pasado mes de enero. "Se nos dijo que era porque había muchos lesionados, pero yo puedo decir que fue porque el diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue catastrófico, un error absolutamente mayúsculo", sentenció Riolo.

La revelación más impactante del periodista apunta a una negligencia sin precedentes. "Lo que se dice en los 'círculos autorizados' es que el error fue absolutamente enorme. Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada", afirmó, cuestionando la profesionalidad del club. "Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé", añadió.

Mbappé y su viaje a París

El propio Kylian Mbappé ha hablado de su viaje a París para tratar su lesión. "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París", declaró el jugador durante un acto publicitario. El delantero admitió su preocupación inicial: "No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse".

El futbolista lamentó "las especulaciones" y "las cosas que se han dicho que no eran verdad", aunque sus palabras confirman que el diagnóstico definitivo y el plan de recuperación se establecieron en Francia, lejos de los servicios médicos de su club. Mientras tanto, Riolo insiste en la gravedad del asunto: "Esta equivocación en el diagnóstico podría haber sido mucho más grave, porque Mbappé tardó en saber lo que tenía y siguió jugando".