La foto para la historia que solo será una imagen y será borrada de los libros

El Comité Olímpico Internacional confirmó este domingo la medalla de bronce en la modalidad de suelo de la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 a la gimnasta rumana Ana Barbosu, despojando de la presea a la estadounidense Jordan Chiles, tras una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

El TAS estimó una reclamación del Comité Olímpico Rumano, después de una consulta presentada por el equipo estadounidense sobre la puntuación de Chiles, considerando que fue fuera del límite de un minuto para este tipo de apelaciones, por lo que debía ser desestimada.

Chiles había obtenido inicialmente una puntuación de 13.666, lo que la situaba en quinto lugar en la competición y convertía a Barbosu, con una nota de 13.7, en medalla de bronce. Sin embargo, tras la investigación de la entrenadora de Chiles, Cecile Landy, sobre su grado de dificultad, los jueces elevaron la puntuación de Chiles a 13.766, situándola tercera.

El ajuste dejó descolocada a Barbosu, que había empezado a celebrar su medalla, y provocó una tormenta de protestas del equipo rumano. Al restablecer la puntuación de Chiles en 13.666, el TAS señaló en un comunicado que correspondía a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) "determinar la clasificación de la final del ejercicio de suelo femenino y asignar la(s) medalla(s) de acuerdo con la decisión anterior".

IOC: Ana Barbosu to receive floor bronze, Jordan Chiles must return her medal

Y la FIG lo aclaró en un comunicado. "Tras la publicación de la decisión TAS, la FIG confirma que los resultados de la final de ejercicios de suelo de gimnasia artística femenina del lunes 5 de agosto de 2024 se modifican de conformidad con esta decisión", expresó, por lo que la rumana recuperaba el bronce con una nota de 13.700.

A SCATHING statement from Sanne Wevers to the FIG on the bronze medal situation:



"Take responsibility, and understand what it feels like to have the world come down on you."