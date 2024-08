El primer ministro rumano boicoteará la Ceremonia de Clausura por el bronce despojado a una gimnasta

El primer ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu, ha cancelado este martes su presencia en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, prevista para este domingo, en protesta porque una gimnasta de su país haya sido despojada de una medalla de bronce.

Ana Barbosu acabó tercera el pasado lunes la final del ejercicio de suelo, pero cayó hasta el cuarto lugar después de que los árbitros del evento aceptasen una apelación del equipo estadounidense contra la marca de Jordan Chiles, lo que elevó a esta deportista del quinto puesto al bronce.

Jordan Chiles claims #bronze in artistic gymnastics women's floor exercise for the United States of America! ????@TeamUSA | @gymnastics | #Artisticgymnastics | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrowpic.twitter.com/1YYx0DBRtQ