Font: "La moción de censura solo debería activarse si se cruzan líneas rojas, y puede empezar a haber líneas rojas"

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de 'Sí al Futur' Víctor Font ha asegurado este martes que la herencia que pueda dejar el presidente blaugrana, Joan Laporta, será peor que la que se encontró del anterior mandatario Josep Maria Bartomeu si no cambian ya las cosas, por lo que insiste en un cambio urgente en la dirección del club y asegura que está listo para tomar las riendas.

Una vez que el FC Barcelona dio a conocer las cuentas del cierre del pasado ejercicio económico (temporada 2023/24), con unos beneficios ordinarios de 12 millones de euros pero con un resultado neto de 91 millones negativos, Víctor Font compareció para dar su versión: "Con estas cuentas, hoy la herencia de Laporta es peor que la de Bartomeu".

"Explicaré la realidad en base a los números y realidades objetivas. Haremos un análisis de dónde estamos y también una proyección de futuro. Seguimos viendo los mismos 'tics' que en el ultimo mandato de Bartomeu, como la incapacidad de gestión y el engaño, porque el relato que vende el club es un relato falso", apuntó Font.

De hecho el excandidato, que se presentará a los siguientes comicios previstos para 2026, fue tajante. "Ríete de la herencia de Bartomeu con la herencia de Laporta... Cuidado con la herencia de Laporta. Si no reconocemos esta mala realidad tenemos un grave riesgo de que los vengan después hereden una situación patrimonial tan nefasta y negativa como la que heredó Laporta tras el nefasto mandato de Bartomeu", lamentó.

Y tampoco ve claro el futuro inmediato de la entidad, pese a que el club prevé repetir un cierre del ejercicio con un resultado ordinario positivo de 5 millones de euros. "Nos preocupa el futuro porque si miramos el presupuesto del año que viene, no vemos luz al final del túnel sino que el ejercicio seria peor que el de este año. Y teniendo en cuenta que no se ha cumplido ningún presupuesto en este mandato y siempre ha sido peor... Si no reformulan cuentas, el año que viene volverá a haber pérdidas significativas", auguró.

"O cambiamos la manera de gestionar el club, y estamos cargados de razones con estos números, o no lo conseguiremos. Necesitamos generar beneficios para tener 'fair play' y poder ir a fichar a Haaland. Si no se hacen los deberes, será imposible. Si yo fuera compromisario, votaría no a estos números pero no para ir contra Laporta sino porque el mínimo exigible es que las cuentas reflejen la realidad", apuntó el líder de 'Sí al Futur'.

Según Font, el club tiene unas vendas de patrimonio de 1068 millones de euros, que incluyen la venta del 25% de los derechos televisivos de LaLiga durante 25 años y la venda del 49% de Barça Studios por 401 millones de euros. "El auditor dice no creer esos 401 millones de euros de la operación, del 'pufo', de la venta de Barça Studios. Porque es la venta ficticia más grande de la historia del fútbol. Encontraron amigos que hicieron ver que lo compraban para luego revenderlo a otros y ganar tiempo", aportó sobre esa venta de parte de las acciones de Barça Studios.

Y tampoco tiene nada claro que con el regreso al nuevo Spotify Camp Nou llegue el dinero fácil. "Con la financiación del Espai Barça, el club tendrá que pagar para devolver la deuda y no podrá crecer tanto a nivel de ingresos como el Real Madrid, que con su nuevo estadio podrá comprar un Mbappé cada año si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo y crecemos por otras vías. Porque el Real Madrid tendrá una mejora del estadio que el Barça no tendrá, porque tiene que devolver la deuda. No hagamos proclamas falsas de que el nuevo estadio es la panacea", argumentó.

"La moción de censura solo debería activarse si se cruzan líneas rojos. Y puede empezar a haber líneas rojas. Hay que poner los intereses del club por delante pero no descarto nada", concluyó Font.