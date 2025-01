Flick, sobre Ansu Fati: "Tras los problemas de la primera lesión nunca ha podido llegar a mostrar lo bueno que es"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha apuntado en la víspera del encuentro de octavos de final de la Copa del Rey ante el Betis, que la victoria en al Supercopa de España debe dar a su equipo "la confianza" de sentir que puede "ganar todos los partidos".

"Todos y cada uno de nosotros debemos sentirlo", ha apuntado Flick, quien ha dicho, no obstante, que "solo vale demostrarlo mañana", jugando ante el Betis "con la misma actitud y enfoque" que en la final ante el Real Madrid.

Con la goleada en el segundo clásico de la temporada (2-5), Flick estrenó su palmarés como técnico del conjunto azulgrana, pero no ha querido plantearse una posible renovación tras los constantes elogios del presidente, Joan Laporta, a su gestión como máximo responsable del primer equipo.

"Ni me lo he planteado aún, porque sé que en el fútbol las cosas son como son y cambian radicalmente. Al final de temporada se verá. Tengo contrato por un año y medio y me siento muy bien aquí, es lo que puedo decir. De todos modos, hablar de un año y medio para un entrenador es hablar de mucho tiempo", ha comentado.

En cualquier caso, Flick ha reconocido encontrarse encantado en el Barça: "Somos una gran familia y eso es fantástico. Los jugadores tienen una gran relación y están orgullosos de jugar en este equipo. En medio año, hemos demostrado lo más importante: que queremos el éxito de este club. Queremos títulos, y ganamos uno el domingo. Palpo eso. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer".

Ante el Betis, no podrá jugar el portero polaco Wojciech Szczesny, sancionado con un partido tras su expulsión en la final de la Supercopa. Por tanto, volverá al once Iñaki Peña, cuya titularidad en LaLiga también ha quedado en entredicho tras las palabras de su técnico, que no ha ocultado que la situación en la portería azulgrana "ha cambiado mucho".

"Tek rindió muy bien tras la larga pausa. Pudimos verlo con esa mentalidad increíble, ayudando a los otros porteros, entrenando. Pero, en lo que respecta a Iñaki Peña, encajó un gol en la primera jugada (en la final contra el Real Madrid), pero supo demostrar su calma y su fuerza", ha comentado sobre ambos metas.

Tampoco podrá jugar ante el conjunto andaluz el central Íñigo Martínez, quien sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna derecha en la final de la Supercopa, lo que abre las puertas de la titularidad a Ronald Araujo.

Flick confía en que el vasco "vuelva en un mes", pero se ha mostrado tranquilo porque "Araujo es un buen defensa y un líder", aunque no ha querido desvelar detalles sobre las últimas conversaciones con el zaguero uruguayo, que de momento se niega a renovar.

Respecto a la línea defensiva, el técnico germano también ha adelantado que "tal vez el sábado en Getafe" ya pueda contar con Andreas Christensen, una vez superada su lesión en el tendón de Aquiles.

Más serio se ha puesto cuando ha tenido que abordar la situación del delantero Ansu Fati, a quien relegó a la grada del Estadio King Abdullah en los dos partidos de la Supercopa.

"Soy sincero con todos los jugadores y hemos hablado con Ansu sobre su situación. En una de mis primeras ruedas de prensa dije que había vuelto bien y dependía de él. Los problemas de la primera lesión no han permitido que nos demuestre lo bueno que es. Lo hará, estoy convencido. Tiene que continuar trabajando para volver a estar al cien por cien", ha concluido.