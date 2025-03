Flick: "Respeto al Real Madrid y a Ancelotti, lo único que dije es que el Barça es distinto"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que "no" tiene "tiempo" para pensar en la impugnación de Osasuna del partido del jueves por posible alineación indebida de Iñigo Martínez y que se concentra en el partido de este domingo ante el Girona, al que todos los jugadores llegarán en una situación "óptima" a pesar del poco tiempo de descanso respecto al último encuentro.

"No puedo decir nada al respecto. Las cosas son así, es lo que hay. Hemos ganado tres puntos y el resto no está en mis manos. Mañana, el Girona", declaró en rueda de prensa. "Siempre me concentro en el próximo partido. Quedan muchos partidos. Siempre analizamos el partido anterior y el rival del siguiente partido, no tenemos tanto tiempo para pensar en otras cosas. Hay que esperar. Si hay algo que cambie, el club lo comunicará. De momento, no tengo ningún tipo de información al respecto", añadió.

Además, explicó que el equipo está "muy bien" y con ganas de enfrentarse al Girona. "Los últimos diez partidos que nos quedan en LaLiga son de vital importancia y hay que luchar por ellos", dijo, aunque no quiso hacer especial énfasis en los seis partidos que les quedan en Montjuïc. "También tenemos cuatro partidos fuera. Nuestro objetivo es ganar siempre todos los partidos, tanto en casa como fuera. Nos quedan diez partidos", expresó.

Por otra parte, el técnico alemán reconoció que hará algunas rotaciones. "Creo que todos los jugadores pueden jugar. Lo decidiremos mañana, a lo mejor uno o dos jugadores descansarán. Estamos concentrados en el partido, pero todo el mundo está disponible para jugar. Es una situación óptima", subrayó.

"Nunca se sabe, incluso cuando te quedan uno o dos días más para recuperarte. Será un gran reto, así será hasta el final de la temporada. Estamos dispuestos para todo, listos para ello, queremos luchar hasta el final por todo lo que podamos. Estamos muy orgullosos del partido contra Osasuna, a pesar de la situación. El jueves fue el cumpleaños de Carles, nuestro médico, y ganamos por él. Fue una situación maravillosa, una buena señal. Estoy muy feliz por él y por el equipo. Es muy importante para el ambiente que se respira", continuó.

EFE Hansi Flick habla con Raphinha y Araujo durante un entrenamiento del Barcelona.

"SOMOS DISTINTOS AL REAL MADRID"

En otro orden de cosas, Flick quiso aclarar que sus declaraciones respecto a que Barça y Real Madrid eran diferentes no pretendían ser despectivas. "Respeto el Real Madrid, por supuesto, y también a Carlo Ancelotti. Ancelotti es uno de los entrenadores más exitosos del mundo, una persona estupenda. Nunca tengo pensamientos negativos ni para una persona ni para el club. Lo único que dije es que somos el Barça, ¿por qué no?", indicó.

"Somos distintos que ellos, y eso es positivo, es bueno. Me siento muy a gusto con ello. Lo que veo en La Masia, en los jugadores, en la conexión, en lo que se palpa en el ambiente. Sientes que estás en una familia, no solo con los jugadores, con todo el mundo. Es así como avanzamos. Es el gran reto que tiene un entrenador, hacer que todo el mundo esté unido y se sienta muy a gusto", apuntó.

Por otra parte, señaló que "la mejor posición" para Gavi es "de '6' o de '8', pero tiene calidad para jugar en distintas posiciones". "Lo que nosotros queremos es ir combinando en las posiciones, lo que hicimos en el último partido contra Osasuna. Probamos, presionó muy bien; la presión estuvo muy alta gracias a él y fue de vital importancia ante Osasuna. Estoy muy feliz con el desempeño que tiene en el '6', lo ha hecho genial. Nos ha demostrado que con el balón sabe guardarlo. Nos ha ayudado muchísimo, lo hizo muy bien en la segunda mitad, hizo un trabajo genial", subrayó.

El preparador culé también destacó que Lamine Yamal "es muy listo" y "sabe muy bien cómo dosificarse en los partidos". "He hablado con él esta mañana, le he preguntado cómo se siente, y se siente muy positivo. A mis jugadores les digo que si sienten algo, que me hablen, queremos hacer las cosas de un modo natural y normal. Todos los jugadores tienen la responsabilidad de, si les pasa algo o hay algo un poco extraño, charlar. Si uno siente algo y no se cuida, lo peor puede pasar. Quiero que me lo digan, y ellos también tienen que responsabilizarse de sus propios cuerpos, de su condición física, es lo que hay que hacer cuando uno juega a nivel profesional", expuso.

También habló de la competitividad entre Ferran Torres y Robert Lewandowski. "Lo que hicimos contra Osasuna estuvo muy bien, pero siempre hay que tener en vista el siguiente partido. He hablado con Ferran, también he hablado con 'Lewi'. Lo que puedo deciros es que él también se enfoca en el éxito del equipo, no solo se enfoca en querer ganar el Pichichi; por supuesto quiere marcar, quiere jugar, pero también capta lo que necesita el equipo, y esto me llena de orgullo. Su comportamiento es genial. Todo avanza por la buena vía", afirmó.

Sin embargo, Flick no quiso desvelar si dará minutos a Ansu Fati. "Veremos si es posible. Lo necesitamos, y si lo necesitamos, lo haremos. No es sencillo para él, pero tampoco para Pau Víctor, para Pablo Torre... Entrenaron fantásticamente todos los días, eso es lo que quiero de todos los jugadores, que nos muestren a los entrenadores y a todo el mundo que se merecen jugar. Es el trabajo que tienen que hacer", explicó.